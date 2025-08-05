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Gel Çok Özledik! Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Gel Çok Özledik! Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2025 - 23:33

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin 3 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an sonunda geldi.

Show TV'nin 3 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an sonunda geldi.

Her sezonu finaliyle yüreğimizi hoplatan Şerbo, bu defa Mustafa'nın cinnet geçirip tüm ailesine korku dolu anlar yaşatmasıyla ekran molasına gitmişti. Şerbo kadrosundan hala kimlerin gidip kimlerin kalacağı merak edilirken başka bir merak konusu da 4. sezonun ne zaman geri döneceğine dairdi.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair sonunda bir duyuru yaptı.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair sonunda bir duyuru yaptı.

Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu 19 Eylül Cuma günü geri dönüyor. Vallahi tarihi duyunca daha da sabırsızlandık! Bakalım Şerbo'nun yeni sezonunda neler izleyeceğiz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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