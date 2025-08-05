Gel Çok Özledik! Kızılcık Şerbeti'nin 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin 3 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beklenen an sonunda geldi.
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Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair sonunda bir duyuru yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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