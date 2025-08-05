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Kocasıyla Birlikte Olduktan Sonra Alerjik Reaksiyon Gösterdiğini İddia Eden Kadın

Kocasıyla Birlikte Olduktan Sonra Alerjik Reaksiyon Gösterdiğini İddia Eden Kadın

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2025 - 20:12

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, televizyonun yanı sıra sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor. Çoğunlukla kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine konuşan Ezmeci, bu defa kocasına alerjisi olduğunu iddia eden bir takipçisine yanıt verdi.

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Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, bu defa oldukça sıra dışı bir sorunla karşı karşıya geldi.

 “Kocama alerjim var, birlikte olunca 3 gün kabarıp şişiyorum. Başka erkekte alerji olmuyor” ifadelerini kullanarak yaşadığı fiziksel tepkiyi paylaşan bir takipçisine yanıt veren Ezmeci, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Duygusal nedenlerle tetiklenen alerji diyebiliriz. Aslında siz eşinizin yanında belki kızıyorsanız belki heyecanlanıyorsunuz, partnerinizle birlikte olduğunuzda farklı bir duygunuz varsa alerjiniz tetikleniyor olabilir. Başka erkeklere olmuyor derken onu anlamlandıramadım ama... Duygusal bir tedaviyle bundan kurtulabilirsiniz' 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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