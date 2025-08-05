Kocasıyla Birlikte Olduktan Sonra Alerjik Reaksiyon Gösterdiğini İddia Eden Kadın

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, bu defa oldukça sıra dışı bir sorunla karşı karşıya geldi.

“Kocama alerjim var, birlikte olunca 3 gün kabarıp şişiyorum. Başka erkekte alerji olmuyor” ifadelerini kullanarak yaşadığı fiziksel tepkiyi paylaşan bir takipçisine yanıt veren Ezmeci, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Duygusal nedenlerle tetiklenen alerji diyebiliriz. Aslında siz eşinizin yanında belki kızıyorsanız belki heyecanlanıyorsunuz, partnerinizle birlikte olduğunuzda farklı bir duygunuz varsa alerjiniz tetikleniyor olabilir. Başka erkeklere olmuyor derken onu anlamlandıramadım ama... Duygusal bir tedaviyle bundan kurtulabilirsiniz'