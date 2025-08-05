Kocasıyla Birlikte Olduktan Sonra Alerjik Reaksiyon Gösterdiğini İddia Eden Kadın
Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, televizyonun yanı sıra sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor. Çoğunlukla kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine konuşan Ezmeci, bu defa kocasına alerjisi olduğunu iddia eden bir takipçisine yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın