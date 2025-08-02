Hande Erçel ve Barış Arduç'un Partner Olduğu Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un 3. kez partner olduğu kod adı Gözyaşı Kraliçesi dizisinin ismi merak ediliyordu. Okuma provasının yapıldığı dizinin adı sonunda duyuruldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Arduç ve Hande Erçel, son dönemin en popüler dizi çiftlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, dizinin isminin Aşk ve Gözyaşı olduğunu duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın