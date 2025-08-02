Hande Erçel ve Barış Arduç'un Partner Olduğu Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!

'Rüzgara Bırak' ve 'Aşkı Hatırla' işlerinin ardından bu defa televizyon için bir araya gelen Barış Arduç ve Hande Erçel, yeni sezonda atv ekranlarında olacak.

Kore yapımı “Queen Of Tears”in yeniden çevrimi olan dizinin tanıtımı kod adı olan Gözyaşı Kraliçesi'yle yapılsa da televizyonda kullanılacak olan isim tam bir merak konusuydu. Bugün okuma provalarının yapıldığı dizinin ismini Birsen Altuntaş açıkladı.