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Hande Erçel ve Barış Arduç'un Partner Olduğu Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Partner Olduğu Dizinin Adı Sonunda Belli Oldu!

Barış Arduç Hande Erçel Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 16:48

Hande Erçel ve Barış Arduç'un 3. kez partner olduğu kod adı Gözyaşı Kraliçesi dizisinin ismi merak ediliyordu. Okuma provasının yapıldığı dizinin adı sonunda duyuruldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Barış Arduç ve Hande Erçel, son dönemin en popüler dizi çiftlerinden biri.

Barış Arduç ve Hande Erçel, son dönemin en popüler dizi çiftlerinden biri.

'Rüzgara Bırak' ve 'Aşkı Hatırla' işlerinin ardından bu defa televizyon için bir araya gelen Barış Arduç ve Hande Erçel, yeni sezonda atv ekranlarında olacak. 

Kore yapımı “Queen Of Tears”in yeniden çevrimi olan dizinin tanıtımı kod adı olan Gözyaşı Kraliçesi'yle yapılsa da televizyonda kullanılacak olan isim tam bir merak konusuydu. Bugün okuma provalarının yapıldığı dizinin ismini Birsen Altuntaş açıkladı.

Birsen Altuntaş, dizinin isminin Aşk ve Gözyaşı olduğunu duyurdu.

Birsen Altuntaş, dizinin isminin Aşk ve Gözyaşı olduğunu duyurdu.
twitter.com

Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisi önümüzdeki hafta sete çıkacak. Bakalım yeni sezonda nasıl bir performans sergileyecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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