İlhan Şen, NOW'ın Yeni Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki Karakteri Hakkında Konuştu
NOW'ın yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için geri sayım başladı. Sete çıkan dizinin başrolü İlhan Şen, canlandırdığı Serhat karakteri hakkında ilk kez konuştu.
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NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Halef: Köklerin Çağrısı geliyor.
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İşte İlhan Şen'in Halef dizisindeki karakterine dair verdiği ipuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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