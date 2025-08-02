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İlhan Şen, NOW'ın Yeni Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki Karakteri Hakkında Konuştu

İlhan Şen, NOW'ın Yeni Dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki Karakteri Hakkında Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 13:52

NOW'ın yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için geri sayım başladı. Sete çıkan dizinin başrolü İlhan Şen, canlandırdığı Serhat karakteri hakkında ilk kez konuştu.

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NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Halef: Köklerin Çağrısı geliyor.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Halef: Köklerin Çağrısı geliyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ı başrolünde bir araya getiren Halef dizisi, yeni sezonda izlenme rekorları kıracağa benziyor. Eylül ayında ekranda olması planlanan Halef için çalışmalar tam gaz devam ederken oyuncular geçtiğimiz günlerde sete çıktı.

Halef setinden görseller sık sık sosyal medyada karşımıza çıkarken bu defa başrol İlhan Şen, seyirciye ipuçları içeren tüyolar verdi. Karakteri Serhat hakkında konuşan İlhan Şen, nasıl bir karakterlere ekranlara döndüğüne dair ilk kez konuştu.

İşte İlhan Şen'in Halef dizisindeki karakterine dair verdiği ipuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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