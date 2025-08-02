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Jokeri Yandı: Milyoner'de Süresi Biten Yarışmacı Büyük Riske Girdi!

Jokeri Yandı: Milyoner'de Süresi Biten Yarışmacı Büyük Riske Girdi!

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 10:51

ATV’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı Yener Aras’ın baraj sorusunda aldığı risk, geceye damga vurdu.

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ATV’nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yine ilgiyle izlendi.

ATV’nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yine ilgiyle izlendi.

Programın son bölümünde yarışmaya katılan Yener Aras, aldığı riskle dikkatleri üzerine çekti.

İlk barajı geçip 50 bin TL’lik soruya kadar gelen Aras, bu kritik soruda telefon joker hakkını kullanmak istedi. Ancak süre bitince jokerden yanıt alamadı. Buna rağmen yarışmadan çekilmeyi tercih etmeyen Yener Aras, kendi bilgisine güvenerek cevabını verdi.

“Tüneldeki Çocuk adlı eserin yazarı kimdir?” sorusunda yarışmacı, cevabını A şıkkındaki Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan yana kullandı.

“Tüneldeki Çocuk adlı eserin yazarı kimdir?” sorusunda yarışmacı, cevabını A şıkkındaki Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan yana kullandı.

Ne var ki doğru yanıt D şıkkındaki Sait Faik Abasıyanık’tı. Risk alan yarışmacı soruya yanlış cevap verince, 5 bin TL’lik ödülle yarışmaya veda etti. Yarışmacı, aldığı riskle geceye damgasını vurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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