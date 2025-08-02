Jokeri Yandı: Milyoner'de Süresi Biten Yarışmacı Büyük Riske Girdi!
ATV’nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı Yener Aras’ın baraj sorusunda aldığı risk, geceye damga vurdu.
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ATV’nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yine ilgiyle izlendi.
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“Tüneldeki Çocuk adlı eserin yazarı kimdir?” sorusunda yarışmacı, cevabını A şıkkındaki Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan yana kullandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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