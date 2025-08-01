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Akın Akınözü'nün Başrolde Yer Aldığı "Veliaht"tan Yeni Fragman Geldi!

Akın Akınözü'nün Başrolde Yer Aldığı "Veliaht"tan Yeni Fragman Geldi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2025 - 22:39

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Veliaht dizisinden fragman geldi. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer alacağı Veliaht'ın eylül ayında yayınlanması bekleniyor. İşte Veliaht dizisinden yeni fragman!

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Yeni sezonun en merak edilen işlerinden biri hiç şüphesiz Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren "Veliaht" oldu.

Yeni sezonun en merak edilen işlerinden biri hiç şüphesiz Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren "Veliaht" oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi özellikle efsaneleşen Çukur dizisinin ekibiyle çekildiği için dikkatleri üzerine çekiyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu'nun bu çarpıcı hikâyeye hayat verecek isimler arasında olduğu Veliaht, eylül ayında yayına gireceği için hazırlıklara tam gaz devam ediyor.

İstanbul’un kalbinde yer alan Esenler Otogarı’nda şekillenen sert bir aile dramını ve tutkulu bir aşk hikâyesini merkezine alan dizinin ilk tanıtım fragmanı yoğun ilgi görürken Show TV, ikinci tanıtım fragmanını da yayınladı.

İşte Veliaht dizisinin ikinci fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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