İddialar Asılsız mı? Kuruluş Osman'ın Adının Değiştiği İddiasına Yanıt Geldi!
atv'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosunda bir dizi değişiklik yaşanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle başrol olacağı dizinin adının Kuruluş Osman yerine Yükseliş Orhan olarak değiştirildiği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, o iddialara yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv ekranlarında 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da değişiklikler bitmiyor.
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Sosyal medyada Kuruluş Osman'ın isminin "Yükseliş Orhan" olarak değiştirildiğine dair iddialar dolaşırken bu haberin ne kadar doğru olduğu merak konusuydu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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