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İddialar Asılsız mı? Kuruluş Osman'ın Adının Değiştiği İddiasına Yanıt Geldi!

İddialar Asılsız mı? Kuruluş Osman'ın Adının Değiştiği İddiasına Yanıt Geldi!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2025 - 20:07

atv'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosunda bir dizi değişiklik yaşanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle başrol olacağı dizinin adının Kuruluş Osman yerine Yükseliş Orhan olarak değiştirildiği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, o iddialara yanıt verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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atv ekranlarında 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da değişiklikler bitmiyor.

atv ekranlarında 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da değişiklikler bitmiyor.

Burak Özçivit'in dizi kadrosundan ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezonlarda izlediğimiz pek çok oyuncu için ayrılık kararı alındı. Zaman atlaması yaşanacak dizide Mert Yazıcıoğlu'yla beraber Orhan Bey dönemi başlarken sosyal medyada Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna ait olduğu iddia edilen bir senaryo dolaşmaya başladı.

Sosyal medyada Kuruluş Osman'ın isminin "Yükseliş Orhan" olarak değiştirildiğine dair iddialar dolaşırken bu haberin ne kadar doğru olduğu merak konusuydu.

Sosyal medyada Kuruluş Osman'ın isminin "Yükseliş Orhan" olarak değiştirildiğine dair iddialar dolaşırken bu haberin ne kadar doğru olduğu merak konusuydu.

Yapım şirketinden bu paylaşımlar hakkında herhangi bir açıklama gelmezken gazeteci Birsen Altuntaş yine farkını ortaya koydu. Altuntaş, söz konusu iddianın yalan olduğunu açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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