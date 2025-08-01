Kuruluş Osman'dan Ayrılan Emre Bey, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!
Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'i canlandıran Emre Bey, geçtiğimiz sezon diziden ani bir kararla ayrılmıştı. Emre Bey'in yeni projesi merakla beklenirken Birsen Altuntaş'tan geldi. Birsen Altuntaş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey'in partner olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TMC Film’in yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Emre Bey de katıldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Emre Bey, Kadife Kelepçe'de izleyicinin merakla beklediği karakterlerden biri olan Efe’yi canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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