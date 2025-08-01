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Kuruluş Osman'dan Ayrılan Emre Bey, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

Kuruluş Osman'dan Ayrılan Emre Bey, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2025 - 18:38

Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'i canlandıran Emre Bey, geçtiğimiz sezon diziden ani bir kararla ayrılmıştı. Emre Bey'in yeni projesi merakla beklenirken Birsen Altuntaş'tan geldi. Birsen Altuntaş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey'in partner olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TMC Film’in yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Emre Bey de katıldı.

TMC Film’in yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Emre Bey de katıldı.

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Orhan Bey rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Emre Bey, sürpriz bir şekilde projeden ayrıldıktan sonra ilk kez bu diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Show TV’de yayınlanacak ve İstanbul’da çekimleri gerçekleştirilecek olan dizinin senaryosu Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen imzası taşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Emre Bey, Kadife Kelepçe'de izleyicinin merakla beklediği karakterlerden biri olan Efe’yi canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Emre Bey, Kadife Kelepçe'de izleyicinin merakla beklediği karakterlerden biri olan Efe’yi canlandıracak.

Dizide Seda Bakan, Uğur Güneş, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Şebnem Bozoklu gibi usta oyuncular yer alırken, Ahsen Eroğlu’nun hayat vereceği Çiğdem karakterinin partneri olarak da Emre Bey’in öne çıkacağı belirtiliyor.

Altuntaş'ın açıklamasına göre hikâyenin merkezinde yer alan Aydan karakteri, geçmişte kuaförlük yapmış ama evliliği uğruna hayallerini rafa kaldırmış bir kadındır. Ancak kocası Tarık’ın uzun süredir kendisini aldattığını ve bir de gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrenmesiyle Aydan’ın sakin görünen hayatı büyük bir yıkıma uğrar. Bu sarsıcı gerçekle yüzleşen Aydan, kendi gücünü keşfetmeye ve ipleri eline almaya başlar.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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