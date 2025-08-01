Kuruluş Osman'dan Ayrılan Emre Bey, Yeni Sezonun İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

Dizide Seda Bakan, Uğur Güneş, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Şebnem Bozoklu gibi usta oyuncular yer alırken, Ahsen Eroğlu’nun hayat vereceği Çiğdem karakterinin partneri olarak da Emre Bey’in öne çıkacağı belirtiliyor.

Altuntaş'ın açıklamasına göre hikâyenin merkezinde yer alan Aydan karakteri, geçmişte kuaförlük yapmış ama evliliği uğruna hayallerini rafa kaldırmış bir kadındır. Ancak kocası Tarık’ın uzun süredir kendisini aldattığını ve bir de gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrenmesiyle Aydan’ın sakin görünen hayatı büyük bir yıkıma uğrar. Bu sarsıcı gerçekle yüzleşen Aydan, kendi gücünü keşfetmeye ve ipleri eline almaya başlar.