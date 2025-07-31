Flaş Gelişme: Kuruluş Osman'ın Diğer Başrolü de Diziden Ayrıldı!
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'dan Burak Özçivit'in ayrılmasıyla kadroda ciddi değişikliklere gidildi. Mert Yazıcıoğlu yeni başrol olarak diziye dahil olurken Birsen Altuntaş, diğer başrol Özge Törer hakkında üzücü haberi verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde ayrılıklar bitmiyor.
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, diziye veda ediyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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