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Flaş Gelişme: Kuruluş Osman'ın Diğer Başrolü de Diziden Ayrıldı!

Flaş Gelişme: Kuruluş Osman'ın Diğer Başrolü de Diziden Ayrıldı!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 12:39

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'dan Burak Özçivit'in ayrılmasıyla kadroda ciddi değişikliklere gidildi. Mert Yazıcıoğlu yeni başrol olarak diziye dahil olurken Birsen Altuntaş, diğer başrol Özge Törer hakkında üzücü haberi verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde ayrılıklar bitmiyor.

ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde ayrılıklar bitmiyor.

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da ciddi kadro ve senaryo değişikliklerine gidildi. Burak Özçivit'in ardından zaman atlaması yaşanacak olan Kuruluş Osman'da şu an yer alan oyuncular senaryo gereği diziden ayrılmak durumunda kaldı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle yeni başrol olduğu Kuruluş Osman, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanırken ayrıca bir başrol ayrılığının daha yaşandığı ortaya çıktı.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, diziye veda ediyor!

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, diziye veda ediyor!

Birsen Altuntaş, X'te yaptığı bir paylaşımda Özge Törer'in Kuruluş Osman kadrosundan ayrıldığını açıkladı. Zaman atlaması yaşanacak dizide başka hangi isimlerin veda edeceği ise merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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