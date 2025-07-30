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Dalga Geçti Demişti! MasterChef Beyza, Ayşe Ekiz'den Aylar Sonra Özür Diledi!

Dalga Geçti Demişti! MasterChef Beyza, Ayşe Ekiz'den Aylar Sonra Özür Diledi!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 22:06

MasterChef 2024 boyunca çok yakın arkadaş olan Beyza ve Ayşe'nin arasına kara kedi girmişti. Ayşe Ekiz, Beyza'nın kendisiyle dalga geçtiğini açıklayıp küsmüştü. Konu hakkında konuşan Beyza, Ayşe'den özür diledi.

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MasterChef 2024 yarışmacılarından Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın arasında su sızmazken yarışmanın ardından ikilinin arası açıldı.

MasterChef 2024 yarışmacılarından Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın arasında su sızmazken yarışmanın ardından ikilinin arası açıldı.

Yine 2024 sezonunda yarışan Kaan'ın YouTube kanalına konuk olan Ayşe, Beyza'nın kendisiyle dalga geçtiğini açıklayıp küstüğünü duyurmuştu. Ayşe'nin söz konusu iddiası sonrasında gözler Beyza'ya çevrilirken bu defa Beyza, Kaan'ın kanalına konuk olarak kendisini açıkladı.

Ayşe Ekiz, 'Ben Beyza'yı çok seviyordum çok da yakın arkadaştık yani önceden, küslüğüm yoktu küs de değildim, sorunum olmadı asla. Beril'in telefonunda bir arıza vardı. Instagram ile alakalı bir arıza. Ben de Instagram'dan hiç anlamam. Yeni açmıştım o dönem ve bilmediğim için birilerine soruyordum sürekli. Sürekli Beyza'dan yardım alıyordum. Sonra Beril arkadaşlar Instagram'dan anlayanınız var mı diye sordu. Beyza da gülerek Ayşe çok güzel anlar dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım bir daha da düzen tutmadı yani bu.' ifadelerinde bulunmuştu.

Ayşe'nin kendisine küsmesi hakkında konuşan Beyza, dalga geçme niyetiyle konuşmadığını belirtip Ayşe'den özür diledi.

Ayşe'nin kendisine küsmesi hakkında konuşan Beyza, dalga geçme niyetiyle konuşmadığını belirtip Ayşe'den özür diledi.

Beyza, özür dilemesinin yanı sıra Ayşe'nin bu olayı 1 yılın ardından gündeme getirmesini garip bulduğunu açıkladı. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte Beyza'nın Ayşe'den özür dilediği o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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