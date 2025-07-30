Dalga Geçti Demişti! MasterChef Beyza, Ayşe Ekiz'den Aylar Sonra Özür Diledi!
MasterChef 2024 boyunca çok yakın arkadaş olan Beyza ve Ayşe'nin arasına kara kedi girmişti. Ayşe Ekiz, Beyza'nın kendisiyle dalga geçtiğini açıklayıp küsmüştü. Konu hakkında konuşan Beyza, Ayşe'den özür diledi.
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MasterChef 2024 yarışmacılarından Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın arasında su sızmazken yarışmanın ardından ikilinin arası açıldı.
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Ayşe'nin kendisine küsmesi hakkında konuşan Beyza, dalga geçme niyetiyle konuşmadığını belirtip Ayşe'den özür diledi.
İşte Beyza'nın Ayşe'den özür dilediği o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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