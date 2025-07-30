Dalga Geçti Demişti! MasterChef Beyza, Ayşe Ekiz'den Aylar Sonra Özür Diledi!

Yine 2024 sezonunda yarışan Kaan'ın YouTube kanalına konuk olan Ayşe, Beyza'nın kendisiyle dalga geçtiğini açıklayıp küstüğünü duyurmuştu. Ayşe'nin söz konusu iddiası sonrasında gözler Beyza'ya çevrilirken bu defa Beyza, Kaan'ın kanalına konuk olarak kendisini açıkladı.

Ayşe Ekiz, 'Ben Beyza'yı çok seviyordum çok da yakın arkadaştık yani önceden, küslüğüm yoktu küs de değildim, sorunum olmadı asla. Beril'in telefonunda bir arıza vardı. Instagram ile alakalı bir arıza. Ben de Instagram'dan hiç anlamam. Yeni açmıştım o dönem ve bilmediğim için birilerine soruyordum sürekli. Sürekli Beyza'dan yardım alıyordum. Sonra Beril arkadaşlar Instagram'dan anlayanınız var mı diye sordu. Beyza da gülerek Ayşe çok güzel anlar dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım bir daha da düzen tutmadı yani bu.' ifadelerinde bulunmuştu.