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Oyuncuyu Zorla Öptü! Set Çalışanı Yener Yalçın, Sette Şahit Olduğu Tacizi İfşa Etti

Oyuncuyu Zorla Öptü! Set Çalışanı Yener Yalçın, Sette Şahit Olduğu Tacizi İfşa Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 17:44

TikTok'ta çektiği videolarla fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın, yayınladığı içeriklerle gündem oluyor. Yalçın, dizi setlerine dair bilinmeyenleri anlatırken bu defa şahit olduğu bir tacizi ifşa etti. Yener Yalçın'ın anlattıkları izleyenleri resmen şoke etti.

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Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve film setlerine dair merak edilenleri açıklamaya devam ediyor.

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve film setlerine dair merak edilenleri açıklamaya devam ediyor.

Setlerde yaşadığı anıları anlattığı TikTok videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Yalçın, bu defa hiç de hoş olmayan bir konuda konuştu. Bir dizi setinde kadın oyuncunun partneri tarafından açıkça tacize uğradığını ifşa eden Yalçın, kadın oyuncunun senaryoda öpüşme sahnesi bulunmamasına rağmen erkek oyuncu tarafından öpüldüğünü açıkladı.

Söz konusu ifşanın ardından olayı yaşayan oyuncuların kimler olduğu büyük soru işareti yarattı.

İşte Yener Yalçın'ın anlattığı taciz olayı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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