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Teklif Gitmişti: Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Osman'la Alakalı Kafa Karıştıran Hamle!

Teklif Gitmişti: Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Osman'la Alakalı Kafa Karıştıran Hamle!

Kuruluş Osman Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2025 - 21:30

Burak Özçivit'in 6 yıl aradan sonra Kuruluş Osman'dan ayrılması herkesi şoke etti. Burak Özçivit'in gidişinin ardından Kuruluş Osman için yeni başrol arayışı başlamış teklif giden isimlerden biri de Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'ın ardından Kuruluş Osman'la anlaşıp anlaşmayacağı hala belirsizken Yazıcıoğlu'nun Instagram'daki hamlesi teklife sıcak baktığını düşündürttü.

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, başrol Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla yeni bir sürece girdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, başrol Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla yeni bir sürece girdi.

7. sezona doğru kontratı yenilenen Burak Özçivit, bölüm başı 4 ila 6 milyon TL istemiş, yapım şirketi ise bu talebi çok bulmuştu. 6 yıldır emek verdiği Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in vedasının ardından zaman atlaması yaşanacak olan dizi için yeni başrol arayışı sürüyor.

Sosyal medyada pek çok ünlü isme teklif götürüldüğü yönünde iddialar dolaşıyor. Bunların başında ise son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman dizisiyle anlaşmaya varıp varmadığına dair henüz netlik bulunmazken Yazıcıoğlu'nun Instagram'daki bir hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman dizisiyle anlaşmaya varıp varmadığına dair henüz netlik bulunmazken Yazıcıoğlu'nun Instagram'daki bir hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Kuruluş Osman'ın yeni başrolü için açılan ankette oy kullandığı görülen Mert Yazıcıoğlu'nun bu role sıcak baktığı fikri akıllara geldi. Peki, sizce Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Osman'la ekranlara geri döner mi? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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