Teklif Gitmişti: Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Osman'la Alakalı Kafa Karıştıran Hamle!
Burak Özçivit'in 6 yıl aradan sonra Kuruluş Osman'dan ayrılması herkesi şoke etti. Burak Özçivit'in gidişinin ardından Kuruluş Osman için yeni başrol arayışı başlamış teklif giden isimlerden biri de Mert Yazıcıoğlu olmuştu. Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'ın ardından Kuruluş Osman'la anlaşıp anlaşmayacağı hala belirsizken Yazıcıoğlu'nun Instagram'daki hamlesi teklife sıcak baktığını düşündürttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, başrol Burak Özçivit'in ayrılık kararı almasıyla yeni bir sürece girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu'nun Kuruluş Osman dizisiyle anlaşmaya varıp varmadığına dair henüz netlik bulunmazken Yazıcıoğlu'nun Instagram'daki bir hamlesi dikkatlerden kaçmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın