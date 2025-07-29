Teklif Gitmişti: Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Osman'la Alakalı Kafa Karıştıran Hamle!

7. sezona doğru kontratı yenilenen Burak Özçivit, bölüm başı 4 ila 6 milyon TL istemiş, yapım şirketi ise bu talebi çok bulmuştu. 6 yıldır emek verdiği Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'in vedasının ardından zaman atlaması yaşanacak olan dizi için yeni başrol arayışı sürüyor.

Sosyal medyada pek çok ünlü isme teklif götürüldüğü yönünde iddialar dolaşıyor. Bunların başında ise son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.