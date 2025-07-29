Tesirini Bizim Gibi O da Atlatamamış: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Özlemi Kabardı!

Özellikle izleyiciler, bu iki karakterin her karşılaşmasında derinleşen diyalogları ve çatışmalarıyla dizinin duygusal yükünü taşıyan isimler olarak ikiliyi çok sevmişti.

Ne yazık ki dizi, tüm bu başarısına rağmen reytingler düşmeye başlayınca geçtiğimiz aylarda final yaptı. Bu final, hem izleyicilerde hem de oyuncularda büyük bir boşluk yarattı.