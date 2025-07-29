onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Tesirini Bizim Gibi O da Atlatamamış: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Özlemi Kabardı!

Tesirini Bizim Gibi O da Atlatamamış: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Özlemi Kabardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 17:05

Hem oyunculuğu hem de sesiyle yıllardır gönlümüzde taht kuran Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizi, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Özellikle Doktor Levent ile Cüneyt’in sahneleri izleyicinin kalbinde ayrı bir yer etmişti. Dizinin hayranları hala o sahneleri unutamamışken, Özcan Deniz de özlemini dile getirdi. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023’ün sonunda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, kısa sürede hem reyting listelerinde zirveye yerleşti hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi.

2023’ün sonunda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, kısa sürede hem reyting listelerinde zirveye yerleşti hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi.

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, farklı hayatlara sahip iki ailenin dramatik kesişme hikayesini merkezine alıyordu.

Özcan Deniz’in canlandırdığı Doktor Levent karakteri ile Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyt karakteri arasında geçen sahneler, hem senaryonun derinliğiyle hem de oyunculuk performanslarıyla sık sık gündem oluyordu.

Özcan Deniz’in canlandırdığı Doktor Levent karakteri ile Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyt karakteri arasında geçen sahneler, hem senaryonun derinliğiyle hem de oyunculuk performanslarıyla sık sık gündem oluyordu.

Özellikle izleyiciler, bu iki karakterin her karşılaşmasında derinleşen diyalogları ve çatışmalarıyla dizinin duygusal yükünü taşıyan isimler olarak ikiliyi çok sevmişti.

Ne yazık ki dizi, tüm bu başarısına rağmen reytingler düşmeye başlayınca geçtiğimiz aylarda final yaptı. Bu final, hem izleyicilerde hem de oyuncularda büyük bir boşluk yarattı.

Ve o sahneleri en çok özleyenlerden biri de belli ki Özcan Deniz…

Ve o sahneleri en çok özleyenlerden biri de belli ki Özcan Deniz…

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabından diziden bir kare paylaşarak şu notu düştü:

“Ne yalan söyleyeyim, özledim Cüneyt’le sohbetleri… Sizin için sadece bir dizi sahnesiydi belki ama benim için merhemdi, ilaçtı, rehberdi.” diyerek yapımda emeği geçenlere teşekkür etti. Ne diyelim haklı doğrusu biz de çok özledik. Umarız benzer kalitede projeler görürüz... 🙏

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın