Tesirini Bizim Gibi O da Atlatamamış: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Özlemi Kabardı!
Hem oyunculuğu hem de sesiyle yıllardır gönlümüzde taht kuran Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizi, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Özellikle Doktor Levent ile Cüneyt’in sahneleri izleyicinin kalbinde ayrı bir yer etmişti. Dizinin hayranları hala o sahneleri unutamamışken, Özcan Deniz de özlemini dile getirdi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023’ün sonunda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, kısa sürede hem reyting listelerinde zirveye yerleşti hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özcan Deniz’in canlandırdığı Doktor Levent karakteri ile Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyt karakteri arasında geçen sahneler, hem senaryonun derinliğiyle hem de oyunculuk performanslarıyla sık sık gündem oluyordu.
Ve o sahneleri en çok özleyenlerden biri de belli ki Özcan Deniz…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın