Kenan Doğulu'nun İlhamı Sabah Programındaki Cinayet İtirafından Alınan "Çakkıdı" Şarkısının Hikayesi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/sporarena...
Sezen Aksu’nun birçok ünlü isme hit şarkılar armağan ettiğini biliyoruz. Kenan Doğulu’ya verdiği “Çakkıdı” da bunlardan biri. 2006 yılında çıkan bu şarkı, tam 13 yıl önce ortalığı kasıp kavurmuş, çıktığı anda herkesin diline düşmüştü. Herkesin dans ettiği, enerjisiyle sarhoş olduğu “Çakkıdı” aslında tam tersine, oldukça trajik bir hikayeden ilhamla yazılmış. Sezen Aksu, yıllar önce verdiği bir röportajda şarkının perde arkasını anlatmıştı.
Bilmeyenler, buyursun gelsin…
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2000’li yılların ortalarında Türk pop müziğinde bambaşka bir rüzgar esiyordu.
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Sözlerini biraz hatırlatalım:
Ama kimse bu şarkının arkasında böylesine çarpıcı bir hayat kesiti olduğunu tahmin etmiyordu.
Sezen Aksu, bir sabah televizyonu açtığında bir sabah programına denk geliyor.
İşte o anların duygu geçişi; acıdan kahkahaya, dramdan göbek havasına geçiş Sezen Aksu’nun zihninde “Çakkıdı”yı doğuruyor.
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“Hayat düğün ve cenaze” diyen Sezen Aksu, aslında bu şarkıyla toplumumuzun duygusal gelgitlerini melodilere dökmüş.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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