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Kenan Doğulu'nun İlhamı Sabah Programındaki Cinayet İtirafından Alınan "Çakkıdı" Şarkısının Hikayesi

Kenan Doğulu'nun İlhamı Sabah Programındaki Cinayet İtirafından Alınan "Çakkıdı" Şarkısının Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.07.2025 - 16:25

Sezen Aksu’nun birçok ünlü isme hit şarkılar armağan ettiğini biliyoruz. Kenan Doğulu’ya verdiği “Çakkıdı” da bunlardan biri. 2006 yılında çıkan bu şarkı, tam 13 yıl önce ortalığı kasıp kavurmuş, çıktığı anda herkesin diline düşmüştü. Herkesin dans ettiği, enerjisiyle sarhoş olduğu “Çakkıdı” aslında tam tersine, oldukça trajik bir hikayeden ilhamla yazılmış. Sezen Aksu, yıllar önce verdiği bir röportajda şarkının perde arkasını anlatmıştı. 

Bilmeyenler, buyursun gelsin…

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/sporarena...
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2000’li yılların ortalarında Türk pop müziğinde bambaşka bir rüzgar esiyordu.

2000’li yılların ortalarında Türk pop müziğinde bambaşka bir rüzgar esiyordu.

Bu rüzgarın en güçlü seslerinden biri de elbette Kenan Doğulu’ydu. Enerjik sahne performansı, renkli tarzı ve hit üstüne hit şarkılarla dönemin gençliğine müzikle dans ettiren Kenan Doğulu, 2006 yılında yayınladığı Festival albümündeki “Çakkıdı” şarkısıyla ortalığı kasıp kavurmuştu.

Sözlerini biraz hatırlatalım:

Sözlerini biraz hatırlatalım:

'Çat diye çatlamak üzereyim

Neresinden tutup da düzeleyim

Ortağı olmuşum düzeneğin

Kendimi boğasım var

Çat diye çatlamak üzereyim

Neresinden tutup da düzeleyim

Ortağı olmuşum düzeneğin

Herkesi oyasım (öpesim) var

Aman be hadi kalk kaynaşalım kız

Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız

Azıcık alttan azıcık üstten

Hoppidi hoppidi hoplatalım kız

Bunlar benim fikrim mi

Kısa metraj filmim mi

İrfanım mı ilmim mi

Yuh diye sövesim var 

Zihin oyunlarım mı

Resmi duyumlarım mı

Koyun uyumlarım mı

Kah kah gülesim var'

Ama kimse bu şarkının arkasında böylesine çarpıcı bir hayat kesiti olduğunu tahmin etmiyordu.

Ama kimse bu şarkının arkasında böylesine çarpıcı bir hayat kesiti olduğunu tahmin etmiyordu.

Şarkının söz yazarı Sezen Aksu, bir röportajında ilham kaynağını şöyle anlatıyor:

“Durup dururken yazmıyorum bu şarkıları. Bir yerden besleniyorum. Bir şeyleri izliyor, görüyorum. Allah da böyle bir şey vermiş, yazıyorum. Çakkıdı’yı da böyle yazdım.”

Sezen Aksu, bir sabah televizyonu açtığında bir sabah programına denk geliyor.

Sezen Aksu, bir sabah televizyonu açtığında bir sabah programına denk geliyor.

Programda bir kadın, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatıyor. Kocasını çok sevdiğini ama bir gece baltayla öldürdüğünü söylüyor. Cezasını çekmiş, çıkmış ama hala ağlayarak sevdiğini söylüyor. Bu dramatik anın hemen ardından sunucunun “Aman bacım, hadi kalk oynayalım” diyerek göbek havası çaldırması Sezen Aksu’nun ilham kıvılcımını yakıyor.

İşte o anların duygu geçişi; acıdan kahkahaya, dramdan göbek havasına geçiş Sezen Aksu’nun zihninde “Çakkıdı”yı doğuruyor.

İşte o anların duygu geçişi; acıdan kahkahaya, dramdan göbek havasına geçiş Sezen Aksu’nun zihninde “Çakkıdı”yı doğuruyor.

“Üzüntüden sevince geçerken, bende de öyle bir sınır çizgisi vardır. Gülerken ağlarım, ağlarken gülerim” diyen Aksu, bu şarkıyı yazarken hayatın içindeki absürt gerçekliğe dikkat çekiyor.

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“Hayat düğün ve cenaze” diyen Sezen Aksu, aslında bu şarkıyla toplumumuzun duygusal gelgitlerini melodilere dökmüş.

“Hayat düğün ve cenaze” diyen Sezen Aksu, aslında bu şarkıyla toplumumuzun duygusal gelgitlerini melodilere dökmüş.

Her ne kadar “Çakkıdı” şarkısı neşeli ritmiyle bizi dans pistine çağırsa da, arkasındaki bu çarpıcı hikayeyi öğrenince insan ister istemez bir duraksıyor...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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