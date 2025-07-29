Kenan Doğulu'nun İlhamı Sabah Programındaki Cinayet İtirafından Alınan "Çakkıdı" Şarkısının Hikayesi

'Çat diye çatlamak üzereyim

Neresinden tutup da düzeleyim

Ortağı olmuşum düzeneğin

Kendimi boğasım var

Çat diye çatlamak üzereyim

Neresinden tutup da düzeleyim

Ortağı olmuşum düzeneğin

Herkesi oyasım (öpesim) var

Aman be hadi kalk kaynaşalım kız

Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız

Azıcık alttan azıcık üstten

Hoppidi hoppidi hoplatalım kız

Bunlar benim fikrim mi

Kısa metraj filmim mi

İrfanım mı ilmim mi

Yuh diye sövesim var

Zihin oyunlarım mı

Resmi duyumlarım mı

Koyun uyumlarım mı

Kah kah gülesim var'