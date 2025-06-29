Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Türkiye Güzeli Sevgilisi Ahu'ya Yazdığı "Bal" Şarkısının Trajik Hikayesi
Rock dünyasının asi çocuğu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze hem güçlü sesiyle hem sahnedeki duruşuyla hem de inişli çıkışlı özel hayatıyla her zaman yakından takip ediliyor. Birçok hit şarkısının ardında gerçek hayattan beslenen derin hikayeler saklı. ‘Bal’ da bu şarkılardan sadece biri…
Ancak Bal’ın ardında, güzeller güzeli bir genç kadının yarım kalan hikayesi yatıyor. Meğer 1995 Türkiye Güzellerinden Ahu Paşakay için yazılmış bu şarkı, Tangöze’nin kalbine gömülen bir yas olmuş. Ahu, sevgilisinin onun için söylediği şarkıyı dinleyemeden hayata veda etmiş.
Gelin o yürek burkan hikayeye birlikte bakalım…
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Duman denince akla, isyanı, özgürlüğü, gençliğin diline pelesenk olmuş o şarkıları gelir.
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Kaan Tangöze’nin özel hayatı da en az şarkıları kadar konuşuldu.
2018 yılında ise Kıvılcım Ural ile evlendi.
Ama onun kalbinde asla silinmeyen bir iz bırakan ilişki, 1995 Türkiye Güzellerinden Ahu Paşakay ile yaşadığı o büyük aşktı.
2002 yılında çıkan ‘Belki Alışman Lazım’ albümünde yer alan ‘Bal’ şarkısı ise Ahu’ya ithaf edilmişti.
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O gece Ahu, odasında kendini astı.
Uzun yıllar boyunca da ‘Bal’ şarkısını sahnede seslendirmek istemedi.
O gece, o şarkıyı söylerken bu dünyadan göçen sevgilisine son kez veda etmiş gibiydi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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