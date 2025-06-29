Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Türkiye Güzeli Sevgilisi Ahu'ya Yazdığı "Bal" Şarkısının Trajik Hikayesi

Rock dünyasının asi çocuğu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze hem güçlü sesiyle hem sahnedeki duruşuyla hem de inişli çıkışlı özel hayatıyla her zaman yakından takip ediliyor. Birçok hit şarkısının ardında gerçek hayattan beslenen derin hikayeler saklı. ‘Bal’ da bu şarkılardan sadece biri…

Ancak Bal’ın ardında, güzeller güzeli bir genç kadının yarım kalan hikayesi yatıyor. Meğer 1995 Türkiye Güzellerinden Ahu Paşakay için yazılmış bu şarkı, Tangöze’nin kalbine gömülen bir yas olmuş. Ahu, sevgilisinin onun için söylediği şarkıyı dinleyemeden hayata veda etmiş.

Gelin o yürek burkan hikayeye birlikte bakalım…