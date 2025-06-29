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Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Türkiye Güzeli Sevgilisi Ahu'ya Yazdığı "Bal" Şarkısının Trajik Hikayesi

Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Türkiye Güzeli Sevgilisi Ahu'ya Yazdığı "Bal" Şarkısının Trajik Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 14:56

Rock dünyasının asi çocuğu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze hem güçlü sesiyle hem sahnedeki duruşuyla hem de inişli çıkışlı özel hayatıyla her zaman yakından takip ediliyor. Birçok hit şarkısının ardında gerçek hayattan beslenen derin hikayeler saklı. ‘Bal’ da bu şarkılardan sadece biri… 

Ancak Bal’ın ardında, güzeller güzeli bir genç kadının yarım kalan hikayesi yatıyor. Meğer 1995 Türkiye Güzellerinden Ahu Paşakay için yazılmış bu şarkı, Tangöze’nin kalbine gömülen bir yas olmuş. Ahu, sevgilisinin onun için söylediği şarkıyı dinleyemeden hayata veda etmiş.

Gelin o yürek burkan hikayeye birlikte bakalım…

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Duman denince akla, isyanı, özgürlüğü, gençliğin diline pelesenk olmuş o şarkıları gelir.

Duman denince akla, isyanı, özgürlüğü, gençliğin diline pelesenk olmuş o şarkıları gelir.

‘Haberin Yok Ölüyorum’, ‘Senin Gibi’, ‘Ah’, ‘Köprüaltı’… Kaan Tangöze’nin sesinden dinlediğimiz her parça biraz hayata, biraz isyana, biraz da aşka dokunur. 90’ların sonunda kurulan Duman grubu, 1999 yılında ‘Eski Köprünün Altında’ albümüyle müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. 

Tangöze’nin karakteristik vokali, sahne performansı ve sözlerindeki derinlik, grubu Türkiye rock sahnesinin öncülerinden biri haline getirdi.

Kaan Tangöze’nin özel hayatı da en az şarkıları kadar konuşuldu.

Kaan Tangöze’nin özel hayatı da en az şarkıları kadar konuşuldu.

Tangöze, uzun yıllar manken Seçkin Piriler ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Çift 2010 yılında dünyaevine girdi, Hakan ve Volkan iki çocukları oldu. Fakat evlilikleri 2016 yılında olaylı şekilde sona erdi.

2018 yılında ise Kıvılcım Ural ile evlendi.

2018 yılında ise Kıvılcım Ural ile evlendi.

Kıvılcım Ural da 2019 yılında bir kız bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, kızlarının ismini İlayda koydu.

Ama onun kalbinde asla silinmeyen bir iz bırakan ilişki, 1995 Türkiye Güzellerinden Ahu Paşakay ile yaşadığı o büyük aşktı.

Ama onun kalbinde asla silinmeyen bir iz bırakan ilişki, 1995 Türkiye Güzellerinden Ahu Paşakay ile yaşadığı o büyük aşktı.

Ahu Paşakay, Miss International Türkiye Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek adını duyurmuştu. 1995 Türkiye Güzeli olarak parlayan Ahu, Duman’ın ‘Eski Köprünün Altında’ albümündeki meşhur ‘Köprüaltı’ şarkısının klibinde de kamera karşısına geçti. Ahu gruba ve sevgilisine her konserinde destek vermişti.

2002 yılında çıkan ‘Belki Alışman Lazım’ albümünde yer alan ‘Bal’ şarkısı ise Ahu’ya ithaf edilmişti.

2002 yılında çıkan ‘Belki Alışman Lazım’ albümünde yer alan ‘Bal’ şarkısı ise Ahu’ya ithaf edilmişti.

‘Balım’ diye sevdiği Ahu için yazdı bu şarkısı Tangöze için çok özeldi. Ancak işte her hikaye mutlu bitmiyor… 

Albümün lansmanı yapılacağı gece, iddialara göre çift arasında bir tartışma yaşandı. Ahu, tartışmanın ardından geceyi terk etti. O sırada Kaan Tangöze sahnedeydi; şarkılarını söylerken gözleri Ahu’yu aradı, ‘Bal’ı defalarca seslendirdi. Ama ne yazık ki Ahu orada değildi.

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O gece Ahu, odasında kendini astı.

O gece Ahu, odasında kendini astı.

Genç kadının ölüm haberi, konserden sonra Kaan’a ulaştı. Tangöze bu acı kaybın ardından adeta dünyadan koptu; haftalarca evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi.

Uzun yıllar boyunca da ‘Bal’ şarkısını sahnede seslendirmek istemedi.

Uzun yıllar boyunca da ‘Bal’ şarkısını sahnede seslendirmek istemedi.

Çünkü her notasında Ahu’nun anısı vardı. Ancak yıllar geçtikçe hayat devam etti. Kaan Tangöze, geçmişin hayaletiyle yüzleşmeye karar verdi. Bilenler bilir geçtiğimiz aylarda bir konser sırasında dinleyicilerin ısrarı üzerine, Kaan Tangöze ellerini gökyüzüne kaldırıp ‘Bal’ı Ahu’ya armağan ederek söyledi.

O gece, o şarkıyı söylerken bu dünyadan göçen sevgilisine son kez veda etmiş gibiydi.

O gece, o şarkıyı söylerken bu dünyadan göçen sevgilisine son kez veda etmiş gibiydi.

İşte o şarkının sözleri:

Aşkım, sen benim canımsın 

Kanıma karışmış kanın 

Söyle, kimlerden kaçarsın? 

Boşuna durmadan ağlarsın 

Yavrum, sen benim balımsın 

Tadına alışmış canım 

Ah, güzel kuşum, gir kanıma 

Ben zaten sarhoşum 

Ner'desin, sevgilim? 

Söyle, ner'desin, bal 

Artık ben'lesin, bal 

Artık sen benim canımsın 

Canlı kalan tek yanımsın 

Artık sen benim canımsın 

Canlı kalan tek yanımsın 

Ner'desin? 

Söyle, ner'desin, bal 

Artık ben'lesin, bal 

Söyle, ner'desin, bal 

Artık ben'lesin, bal, oh

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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