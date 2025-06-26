Cover'a Bile İzin Vermemiş: Sezen Aksu'nun Sadece Kendine Sakladığı "Beni Unutma" Şarkısının Acı Hikayesi

Sezen Aksu’nun dillere pelesenk olan, ezbere bildiğimiz, duygularımıza tercüman olan o kadar çok şarkısı var ki… Kimi zaman aşk acısıyla yandığımızda açıyoruz bir şarkısını, kimi zaman gece yarısı düşüncelerle boğuşurken. Kimi şarkısı sevgilinin yokluğuna iyi geliyor, kimi şarkısı dost meclislerinde en içten sohbetin fon müziği oluveriyor. Kalbimize dokunan, ruhumuzu besleyen şarkılar arasında “Beni Unutma”nın yeri ise bambaşka.

Meğer bu şarkının ardında hem hüzünlü hem de yasla yoğrulmuş gerçek bir hikaye varmış.

Gelin, birlikte bu özel şarkının ve Sezen Aksu’nun kalbinden geçenlerin izini sürelim…