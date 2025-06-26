Cover'a Bile İzin Vermemiş: Sezen Aksu'nun Sadece Kendine Sakladığı "Beni Unutma" Şarkısının Acı Hikayesi
Sezen Aksu’nun dillere pelesenk olan, ezbere bildiğimiz, duygularımıza tercüman olan o kadar çok şarkısı var ki… Kimi zaman aşk acısıyla yandığımızda açıyoruz bir şarkısını, kimi zaman gece yarısı düşüncelerle boğuşurken. Kimi şarkısı sevgilinin yokluğuna iyi geliyor, kimi şarkısı dost meclislerinde en içten sohbetin fon müziği oluveriyor. Kalbimize dokunan, ruhumuzu besleyen şarkılar arasında “Beni Unutma”nın yeri ise bambaşka.
Meğer bu şarkının ardında hem hüzünlü hem de yasla yoğrulmuş gerçek bir hikaye varmış.
Gelin, birlikte bu özel şarkının ve Sezen Aksu’nun kalbinden geçenlerin izini sürelim…
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Minik Serçe olarak gönlümüzde taht kuran Sezen Aksu, sadece bir şarkıcı değil; bir dönemin, hatta bir kuşağın hafızası.
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Sezen Aksu’nun şarkılarını bilmeyen, ezberlemeyen yok gibi.
Ve gelelim Sezen Aksu’nun şarkılarının arkasındaki en büyük ilhama…
Ancak bu aşk mutlu sona ulaşamadı.
İşin ilginç kısmı, Sezen Aksu’nun yakın çevresinde yer alan bir başka isim de bu hikayeye dahil: Yıldız Tilbe.
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Ve işte geldik o şarkıya: “Beni Unutma”...
İşte bu parça, Onno Tunç’un ölümünden sonra yazılmış.
Sezen Aksu, aynı dönemde “Git”, “Yarası Saklım”, “İki Gözüm” gibi parçaları da Onno Tunç için yazdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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