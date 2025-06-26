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Cover'a Bile İzin Vermemiş: Sezen Aksu'nun Sadece Kendine Sakladığı "Beni Unutma" Şarkısının Acı Hikayesi

Cover'a Bile İzin Vermemiş: Sezen Aksu'nun Sadece Kendine Sakladığı "Beni Unutma" Şarkısının Acı Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.06.2025 - 16:36

Sezen Aksu’nun dillere pelesenk olan, ezbere bildiğimiz, duygularımıza tercüman olan o kadar çok şarkısı var ki… Kimi zaman aşk acısıyla yandığımızda açıyoruz bir şarkısını, kimi zaman gece yarısı düşüncelerle boğuşurken. Kimi şarkısı sevgilinin yokluğuna iyi geliyor, kimi şarkısı dost meclislerinde en içten sohbetin fon müziği oluveriyor. Kalbimize dokunan, ruhumuzu besleyen şarkılar arasında “Beni Unutma”nın yeri ise bambaşka. 

Meğer bu şarkının ardında hem hüzünlü hem de yasla yoğrulmuş gerçek bir hikaye varmış. 

Gelin, birlikte bu özel şarkının ve Sezen Aksu’nun kalbinden geçenlerin izini sürelim…

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Minik Serçe olarak gönlümüzde taht kuran Sezen Aksu, sadece bir şarkıcı değil; bir dönemin, hatta bir kuşağın hafızası.

Minik Serçe olarak gönlümüzde taht kuran Sezen Aksu, sadece bir şarkıcı değil; bir dönemin, hatta bir kuşağın hafızası.

1954 yılında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğan sanatçı, Türk pop müziğine yön veren en güçlü kadın seslerden biri. Ama onun asıl gücü, kaleminden dökülen sözlerde saklı. Hem kendi sesinden hem başkalarının dilinden dinlediğimiz o unutulmaz parçaların çoğu onun imzasını taşıyor.

Sezen Aksu’nun şarkılarını bilmeyen, ezberlemeyen yok gibi.

Sezen Aksu’nun şarkılarını bilmeyen, ezberlemeyen yok gibi.

“Tükeneceğiz”, “Gülümse”, “Hadi Bakalım”, “Geri Dön”, “İstanbul Hatırası” ve daha niceleri… 

Her biri bir anımıza ortak olmuş, kalbimize kazınmış. Popun kraliçesi olarak anılmasının yanı sıra, o aynı zamanda Tarkan’dan Sertab Erener’e, Levent Yüksel’den Kenan Doğulu’ya kadar birçok yıldız isme de yol açmış, onların kariyerlerine adeta sihirli bir dokunuş yapmış biri. Yani sadece kendi söylememiş; başkalarının da söylemesini sağlamış.

Ve gelelim Sezen Aksu’nun şarkılarının arkasındaki en büyük ilhama…

Ve gelelim Sezen Aksu’nun şarkılarının arkasındaki en büyük ilhama…

Onno Tunç, gerçek adı Ohannes Tunçboyacıyan olan Onno Tunç, 1948 doğumlu bir müzik dehasıydı. Sezen Aksu ile 1980’li yıllarda başlayan iş birlikleri kısa sürede aşka dönüştü. Bu iki sanatçının hem gönülleri hem müzikleri birleşti ve Türk popunun en büyülü dönemlerinden biri ortaya çıktı.

Ancak bu aşk mutlu sona ulaşamadı.

Ancak bu aşk mutlu sona ulaşamadı.

1996 yılında Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası bulunan müzisyen, Balıkesir yakınlarında özel uçağıyla geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Sezen Aksu’nun hayatında derin bir boşluk açıldı.

İşin ilginç kısmı, Sezen Aksu’nun yakın çevresinde yer alan bir başka isim de bu hikayeye dahil: Yıldız Tilbe.

İşin ilginç kısmı, Sezen Aksu’nun yakın çevresinde yer alan bir başka isim de bu hikayeye dahil: Yıldız Tilbe.

90’lı yıllarda Sezen Aksu’nun vokalisti olarak onunla çalışan Tilbe’nin de Onno Tunç’a karşı duygular beslediği söylendi. Tilbe’nin “Delikanlım” adlı efsane şarkısının da Onno Tunç’a yazıldığı iddiaları yıllarca kulaktan kulağa dolaştı. Bu aşk üçgeni ne kadar gerçektir bilinmez ama bildiğimiz bir şey var ki; bu üçlü müzik tarihine damga vuran şarkıların temelini attı.

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Ve işte geldik o şarkıya: “Beni Unutma”...

Ve işte geldik o şarkıya: “Beni Unutma”...

Sezen Aksu’nun en dokunaklı, en iç titreten şarkılarından biri. Nakaratını hatırlatalım önce biraz:

Beni unutma, unutma, beni unutma 

Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana 

Sen de kendi payından bir hatıra seç 

Ve o ben olayım, unutma, beni unutma...

İşte bu parça, Onno Tunç’un ölümünden sonra yazılmış.

İşte bu parça, Onno Tunç’un ölümünden sonra yazılmış.

Her bir sözü, her bir melodisi bir vedanın ağırlığını taşıyor. Sezen Aksu’nun bu şarkıya o kadar özel bir anlam yüklediği söyleniyor ki, bugüne kadar hiçbir sanatçının bu şarkıyı cover’lamasına bile izin vermemiş.

Sezen Aksu, aynı dönemde “Git”, “Yarası Saklım”, “İki Gözüm” gibi parçaları da Onno Tunç için yazdı.

Sezen Aksu, aynı dönemde “Git”, “Yarası Saklım”, “İki Gözüm” gibi parçaları da Onno Tunç için yazdı.

Ama “Beni Unutma”nın yeri ayrıydı. Arka planında hüzünlü bir kayıp ve sönmeyen bir yas taşıyor. Belki de bu yüzden bu parçayı kimsenin eline bırakmadı. Şarkının adeta bir tür yas mektubu olduğunu söylesek yanlış olmaz.

Artık dinlerken bir daha düşüneceğiz. Ve belki bundan sonra sadece dinlemeyeceğiz; hissedeceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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