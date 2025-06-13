Meğer Çelik Birebir Yaşadığı Acı Kayıptan Sonra Yazmış: İzel'in "Kızımız Olacaktı" Şarkısının Acı Hikayesi
Türk pop müziğinin efsane üçlüsü İzel, Çelik ve Ercan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. O unutulmaz “Kızımız Olacaktı” şarkısının ardında yürek burkan bir hikâye yatıyormuş. Şarkının söz yazarı Çelik, yaşadığı gerçek bir olaydan esinlenmiş; İzel ise gözyaşları içinde okumuş. Meğer yıllar sonra katıldıkları bir programda herkesi derinden etkileyen hikayesini anlatmışlar.
Gelin o hikayesine birlikte bakalım.
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90’lar deyince akla gelen o efsane üçlüden bahsediyoruz: İzel-Çelik-Ercan.
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“Özledim”, “Dönmelisin”, “Ara Ara” gibi hit parçaları hâlâ dillerde.
Ama her güzel şeyin bir sonu var…
İşte o şarkının meğer bir hikâyesi varmış!
Söz ve müziği Çelik’e ait olan bu parçanın ardında aslında oldukça hüzünlü bir olay yatıyormuş.
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İzel, bu şarkıyı ilk kez okurken ağlamaktan duramamış.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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