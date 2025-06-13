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Meğer Çelik Birebir Yaşadığı Acı Kayıptan Sonra Yazmış: İzel'in "Kızımız Olacaktı" Şarkısının Acı Hikayesi

Meğer Çelik Birebir Yaşadığı Acı Kayıptan Sonra Yazmış: İzel'in "Kızımız Olacaktı" Şarkısının Acı Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 14:50

Türk pop müziğinin efsane üçlüsü İzel, Çelik ve Ercan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. O unutulmaz “Kızımız Olacaktı” şarkısının ardında yürek burkan bir hikâye yatıyormuş. Şarkının söz yazarı Çelik, yaşadığı gerçek bir olaydan esinlenmiş; İzel ise gözyaşları içinde okumuş. Meğer yıllar sonra katıldıkları bir programda herkesi derinden etkileyen hikayesini anlatmışlar.

Gelin o hikayesine birlikte bakalım.

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90’lar deyince akla gelen o efsane üçlüden bahsediyoruz: İzel-Çelik-Ercan.

90’lar deyince akla gelen o efsane üçlüden bahsediyoruz: İzel-Çelik-Ercan.

Müzik dünyasında adeta bir fırtına gibi esmiş, çıktıkları her program, söyledikleri her şarkıyla gönüllerde taht kurmuşlardı. O dönemin gençleri onların şarkılarıyla âşık oldu, onlarla hüzünlendi, onlarla eğlendi.

“Özledim”, “Dönmelisin”, “Ara Ara” gibi hit parçaları hâlâ dillerde.

“Özledim”, “Dönmelisin”, “Ara Ara” gibi hit parçaları hâlâ dillerde.

Üçü bir araya geldiğinde bambaşka bir enerji doğuyordu. Herkesin hayranlıkla izlediği bu grup, 1991 yılında bir araya geldi ve kısa sürede Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından biri oldu.

Ama her güzel şeyin bir sonu var…

Ama her güzel şeyin bir sonu var…

Grup, 1992 yılında yollarını ayırdı. Bu ayrılık müzikseverleri üzse de her bir üye kendi solo kariyerinde de başarılı oldu. Ancak hangimiz “Kızımız Olacaktı” şarkısını duyduğunda İzel’in o kırılgan ses tonunu ve o sözlerdeki hüznü hissetmedi ki?

İşte o şarkının meğer bir hikâyesi varmış!

İşte o şarkının meğer bir hikâyesi varmış!

Şarkıyı söyleyen İzel ama yazan Çelik. Yıllar sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İzel, Çelik ve Ercan, yıllar sonra yeniden bir araya geldi ve sohbet esnasında “Kızımız Olacaktı” şarkısının hikayesini anlattı.

Söz ve müziği Çelik’e ait olan bu parçanın ardında aslında oldukça hüzünlü bir olay yatıyormuş.

Söz ve müziği Çelik’e ait olan bu parçanın ardında aslında oldukça hüzünlü bir olay yatıyormuş.

Çelik, bir turne sırasında, henüz doğmamış kız bebekleri için kırmızı bir patik almış. Bu patikleri hatta yakın arkadaşı İzel’le birlikte seçmişler. Ancak ne yazık ki o bebek dünyaya gelmemiş. Büyük bir acı yaşayan Çelik, o küçük kırmızı patiği evinin duvarına asmış. Her gün ona bakarak içini dökmüş… Ve bir gün, gözyaşları içinde yazmış o sözleri.

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İzel, bu şarkıyı ilk kez okurken ağlamaktan duramamış.

İzel, bu şarkıyı ilk kez okurken ağlamaktan duramamış.

Hatta kayıtta ara vermek zorunda kalmış. O derin acıyı öylesine hissetmiş ki, her dinleyen o duyguyu iliklerine kadar yaşamış. 

İşte böyle… O şarkıyı artık bir daha aynı şekilde dinleyemeyeceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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