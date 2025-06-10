Fahriye Evcen ve Elçin Sangu Arasında Dizi Setinde Yaşanan ve Gözyaşlarıyla Biten Kavgayı Hatırlıyoruz!

Spekülasyonlar üzerine Sangu, gazetecilere yaptığı açıklamada “Sözlerimin arkasındayım. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim” diyerek mesajını yinelemişti.

Her ne kadar Elçin Sangu doğrudan bir isim vermemiş olsa da, o dönem set ortamını bilen birçok kişi bu sözlerin adresinin Fahriye Evcen olduğunu düşünmüştü.

Evcen'i sorarsanız da o cephesinden bu iddialara hiçbir zaman herhangi bir açıklama gelmedi.