Fahriye Evcen ve Elçin Sangu Arasında Dizi Setinde Yaşanan ve Gözyaşlarıyla Biten Kavgayı Hatırlıyoruz!
2014 yılında yayınlanan “Kurt Seyit ve Şura” dizisi, başrollerdeki isimlerin yanı sıra set arkası olaylarıyla da adından çokça söz ettirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ile usta oyuncu Engin Şenkan arasında yaşanan gerilim zaten gündemi bir süre meşgul etmişti. Ancak dizinin bir başka kulisi daha sonra ortaya çıktı: Fahriye Evcen ve Elçin Sangu arasında yaşanan gerginlik, adeta setin tansiyonunu zirveye taşıdı.
Gelin, neler olmuş birlikte hatırlayalım…
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Dizi setleri, ekranlarda gördüğümüz o romantik sahnelerin çok ötesinde.
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2014 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura, Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde sizlere Kıvanç Tatlıtuğ ile Engin Şenkan arasında yaşanan kavganın detaylarını aktarmıştık.
Sürekli olarak set arkası gerginliklerle gündeme gelen Fahriye Evcen, bu kez de “Kurt Seyit ve Şura” setinde Elçin Sangu ile tartışmasıyla gündem olmuştu.
Yönetmen Hilal Saral’ın iki oyuncuyu sakinleştirmesi ise oldukça zor olmuş, bu anlar setin unutulmazları arasında yerini almıştı.
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Sangu’nun bu sert çıkışının ardından sosyal medyada hemen “Bu sözler Fahriye Evcen’e mi?” sorusu dolaşmaya başlamıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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