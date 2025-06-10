onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fahriye Evcen ve Elçin Sangu Arasında Dizi Setinde Yaşanan ve Gözyaşlarıyla Biten Kavgayı Hatırlıyoruz!

Fahriye Evcen ve Elçin Sangu Arasında Dizi Setinde Yaşanan ve Gözyaşlarıyla Biten Kavgayı Hatırlıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.06.2025 - 16:39

2014 yılında yayınlanan “Kurt Seyit ve Şura” dizisi, başrollerdeki isimlerin yanı sıra set arkası olaylarıyla da adından çokça söz ettirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ile usta oyuncu Engin Şenkan arasında yaşanan gerilim zaten gündemi bir süre meşgul etmişti. Ancak dizinin bir başka kulisi daha sonra ortaya çıktı: Fahriye Evcen ve Elçin Sangu arasında yaşanan gerginlik, adeta setin tansiyonunu zirveye taşıdı.

Gelin, neler olmuş birlikte hatırlayalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi setleri, ekranlarda gördüğümüz o romantik sahnelerin çok ötesinde.

Dizi setleri, ekranlarda gördüğümüz o romantik sahnelerin çok ötesinde.

Kamera arkasında yaşananlar ise kimi zaman tam bir fırtınaya dönüşebiliyor. Oyuncuların egoları, anlaşmazlıkları ve ekip içindeki çekişmeler derken, bu setlerde neredeyse her hafta yeni bir kriz patlak verebiliyor. “Kurt Seyit ve Şura” da bu krizli setlerden biri olarak hafızalarda kaldı.

2014 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura, Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

2014 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura, Nermin Bezmen’in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

Başrollerde Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah ve sonradan kadroya katılan Fahriye Evcen yer aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyordu. Büyük beklentilerle başlayan dizi, toplam 21 bölüm sürdü ve finalini Eylül 2014’te yaptı. Final kararının arkasında ise reytinglerin bir türlü istenilen seviyeye ulaşamaması ve yüksek prodüksiyon maliyetleri vardı.

Geçtiğimiz günlerde sizlere Kıvanç Tatlıtuğ ile Engin Şenkan arasında yaşanan kavganın detaylarını aktarmıştık.

Geçtiğimiz günlerde sizlere Kıvanç Tatlıtuğ ile Engin Şenkan arasında yaşanan kavganın detaylarını aktarmıştık.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çekim esnasında gülmesine sinirlenen Engin Şenkan 'Ben 70 yaşındayım terbiyesiz herif' diye çıkışarak seti terk etmişti.

Kaçıranlar ya da tekrar okumak isteyenler için o içeriği buraya bırakıyoruz:

Sürekli olarak set arkası gerginliklerle gündeme gelen Fahriye Evcen, bu kez de “Kurt Seyit ve Şura” setinde Elçin Sangu ile tartışmasıyla gündem olmuştu.

Sürekli olarak set arkası gerginliklerle gündeme gelen Fahriye Evcen, bu kez de “Kurt Seyit ve Şura” setinde Elçin Sangu ile tartışmasıyla gündem olmuştu.

İddiaya göre; Fahriye Evcen’in diziye sonradan “Mürvet” karakteriyle dahil olmasıyla birlikte, Elçin Sangu ile yıldızları bir türlü barışmadı. Güzide karakterine hayat veren Sangu ile Evcen’in arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve Elçin Sangu’nun sinirleri bozulup ağladığı söylendi.

Yönetmen Hilal Saral’ın iki oyuncuyu sakinleştirmesi ise oldukça zor olmuş, bu anlar setin unutulmazları arasında yerini almıştı.

Yönetmen Hilal Saral’ın iki oyuncuyu sakinleştirmesi ise oldukça zor olmuş, bu anlar setin unutulmazları arasında yerini almıştı.

Yıllar sonra bu tartışma İbrahim Selim programı ile yeniden gündeme gelmişti. 2023 yılında Elçin Sangu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olduğunda söylediği bazı cümlelerle ortalığı karıştırmıştı. Ünlü oyuncu, “Sokakta görsem yolumu değiştiririm dediğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinsin’ dediğim ünlüler de var” diyerek merak uyandırmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sangu’nun bu sert çıkışının ardından sosyal medyada hemen “Bu sözler Fahriye Evcen’e mi?” sorusu dolaşmaya başlamıştı.

Sangu’nun bu sert çıkışının ardından sosyal medyada hemen “Bu sözler Fahriye Evcen’e mi?” sorusu dolaşmaya başlamıştı.

Spekülasyonlar üzerine Sangu, gazetecilere yaptığı açıklamada “Sözlerimin arkasındayım. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim” diyerek mesajını yinelemişti. 

Her ne kadar Elçin Sangu doğrudan bir isim vermemiş olsa da, o dönem set ortamını bilen birçok kişi bu sözlerin adresinin Fahriye Evcen olduğunu düşünmüştü. 

Evcen'i sorarsanız da o cephesinden bu iddialara hiçbir zaman herhangi bir açıklama gelmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın