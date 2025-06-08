"Terbiyesiz Herif": Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Şenkan Arasında Yıllar Önce Yaşanan Kavganın Nedenini Anlatıyoruz

“Bu çocuğu iki defa gördüm. Bir Kelebeğin Rüyası diğeri de bu iş. Bunda da seti terk ettim. Fazla konuşmak istemiyorum. Bunu Kıvanç'a sorun.”

Ve son olarak şunları eklemişti:

“Kırgınım. Zaten bundan sonra da hayatta oynamam. Ay Yapım'la herhangi bir sorumun yok. Başka işlerde benimle olmak isterlerse kabul ederim ama tek şartım Kıvanç olur. Onunla karşılıklı oynamam. 45 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İnşallah bu son olur.”