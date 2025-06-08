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"Terbiyesiz Herif": Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Şenkan Arasında Yıllar Önce Yaşanan Kavganın Nedenini Anlatıyoruz

"Terbiyesiz Herif": Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Şenkan Arasında Yıllar Önce Yaşanan Kavganın Nedenini Anlatıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.06.2025 - 14:39

2014 yılında Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kurt Seyit ve Şura, etkileyici dönem atmosferi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizi, dönemin en büyük prodüksiyonlarından biriydi. Ancak dizi kadar, kamera arkasındaki gerilimler de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ile usta oyuncu Engin Şenkan arasında yaşanan kavga uzun süre konuşulmuş, setin arka planında neler olduğu büyük merak uyandırmıştı. 

Gelin, o çok konuşulan tartışmanın perde arkasına birlikte bakalım.

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2014 yılında Star TV’de izleyiciyle buluşan Kurt Seyit ve Şura, Ay Yapım imzalı dev prodüksiyonlardan biriydi.

2014 yılında Star TV’de izleyiciyle buluşan Kurt Seyit ve Şura, Ay Yapım imzalı dev prodüksiyonlardan biriydi.

Rusya’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesini anlatan dizi, ilk bölümüyle büyük beklenti yaratmış olsa da, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Sadece 21 bölüm süren dizi, Ekim 2014’te ekranlara veda etti. Yüksek bütçeli yapım, yurt dışında da satılsa da, Türkiye’deki izlenme oranları sebebiyle beklenenden çok daha erken final yaptı.

Dizide yaşanan krizler de o dönem epey konuşulmuştu.

Dizide yaşanan krizler de o dönem epey konuşulmuştu.

Bunların en çarpıcısı ise başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile dizide Rıza karakterini canlandıran usta oyuncu Engin Şenkan arasında yaşanan kavga oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Engin Şenkan neden kavga etti?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Engin Şenkan neden kavga etti?

Olayın fitilini ateşleyen an, bir sahne çekimi sırasında yaşandı. Karşılıklı bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ’un sahneye ciddi yaklaşmaması ve gülmeye başlaması Engin Şenkan’ı çileden çıkardı. Şenkan, “Ben 70 yaşındayım terbiyesiz herif” diyerek seti terk etti.

Bu olaydan sonra diziden ayrılan Şenkan, “Sabrım taştı seti terk ettim. O çocukla bir daha hayatta oynamam.” diyerek tepkisini açık açık ortaya koydu.

Bu olaydan sonra diziden ayrılan Şenkan, “Sabrım taştı seti terk ettim. O çocukla bir daha hayatta oynamam.” diyerek tepkisini açık açık ortaya koydu.

O dönem Vatan'a verdiği röportajında yaşanan kavga sorulduğunda, Engin Şenkan şu net ifadeleri kullanmıştı:

“Evet. Ben durup dururken kimseye bir şey yapmam. Bazı şeyler vardır, sineye çekilmez. Sabrım bir yere kadardır.”

Kavganın nedeni sorulduğunda ise şöyle yanıt vermişti:

Kavganın nedeni sorulduğunda ise şöyle yanıt vermişti:

'Kerem Çatay'a bu konuda söz verdim, fazla konuşmak istemiyorum. Ama o iş benim için bitmiştir. Allah'tan senaryoya denk geldi. Benim oynadığım Rıza karakteri Yalova'ya gitti. Rıza Yaloya'ya gitmiş oldu. Eğer senaryoda bu olmasaydı onunla oynamak eziyetine katlanacaktım.'

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Kıvanç Tatlıtuğ’la daha önce bir problemi olup olmadığı sorusuna da şu sözlerle yanıt vermişti:

Kıvanç Tatlıtuğ’la daha önce bir problemi olup olmadığı sorusuna da şu sözlerle yanıt vermişti:

“Bu çocuğu iki defa gördüm. Bir Kelebeğin Rüyası diğeri de bu iş. Bunda da seti terk ettim. Fazla konuşmak istemiyorum. Bunu Kıvanç'a sorun.”

Ve son olarak şunları eklemişti:

“Kırgınım. Zaten bundan sonra da hayatta oynamam. Ay Yapım'la herhangi bir sorumun yok. Başka işlerde benimle olmak isterlerse kabul ederim ama tek şartım Kıvanç olur. Onunla karşılıklı oynamam. 45 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İnşallah bu son olur.”

O dönem yaşanan olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden de kısa bir açıklama gelmişti.

O dönem yaşanan olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden de kısa bir açıklama gelmişti.

Yakışıklı oyuncu, kavga iddialarını yalanlamamış ancak şöyle demişti:

“O konu hakkında konuşmak istemiyorum.”

Yani olay dolaylı da olsa kabul edilmiş, ancak detayları dillendirilmemişti.

Ne diyelim… Kamera önü ne kadar parıltılıysa, arka planı da bir o kadar fırtınalı olabiliyor. Yıllar geçse de bu tür set kavgaları unutulmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Şenkan arasında yaşanan bu gerginlik de Türk dizi tarihine geçen olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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