"Terbiyesiz Herif": Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Şenkan Arasında Yıllar Önce Yaşanan Kavganın Nedenini Anlatıyoruz
2014 yılında Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kurt Seyit ve Şura, etkileyici dönem atmosferi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı dizi, dönemin en büyük prodüksiyonlarından biriydi. Ancak dizi kadar, kamera arkasındaki gerilimler de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ile usta oyuncu Engin Şenkan arasında yaşanan kavga uzun süre konuşulmuş, setin arka planında neler olduğu büyük merak uyandırmıştı.
Gelin, o çok konuşulan tartışmanın perde arkasına birlikte bakalım.
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2014 yılında Star TV’de izleyiciyle buluşan Kurt Seyit ve Şura, Ay Yapım imzalı dev prodüksiyonlardan biriydi.
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Dizide yaşanan krizler de o dönem epey konuşulmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Engin Şenkan neden kavga etti?
Bu olaydan sonra diziden ayrılan Şenkan, “Sabrım taştı seti terk ettim. O çocukla bir daha hayatta oynamam.” diyerek tepkisini açık açık ortaya koydu.
Kavganın nedeni sorulduğunda ise şöyle yanıt vermişti:
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Kıvanç Tatlıtuğ’la daha önce bir problemi olup olmadığı sorusuna da şu sözlerle yanıt vermişti:
O dönem yaşanan olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden de kısa bir açıklama gelmişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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