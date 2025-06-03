Sevgilisini Otelde Bastı, Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı: Bestemsu Özdemir Yaşadığı İhaneti İlk Kez Anlattı!

“Nasıl tanıştık aşkım, sen anlat” diyerek topu sevgilisine atan Bestemsu Özdemir, evlilik sorusuna da “Evlilik saygı duyduğumuz bir kurum” cevabını vermişti. Sevgilisi ise “Buradan nikah dairesine” diyerek işin şakasını yapmıştı. Her ne kadar çiftin görüntüleri sosyal medyada konuşulsa da, sevgilisinin kim olduğu henüz açıklanmamıştı.

Bilenler bilir Özdemir Burak Deniz ile aşk yaşıyordu ancak ikili geçtiğimiz Aralık ayında ayrılmıştı. Ayrılık sonrası 'O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok' demişti. Şimdilerde ise yeni sevgilisi ile mutlu bir birliktelik yaşıyor kendileri.