Sevgilisini Otelde Bastı, Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı: Bestemsu Özdemir Yaşadığı İhaneti İlk Kez Anlattı!
Sabah Tümer’in programına konuk olan Bestemsu Özdemir, yıllar sonra ilk kez ihaneti nasıl yakaladığını detaylarıyla anlattı. Ünlü oyuncu, “Bu ilişkiyi bitiremeyeceğimi anladım, gidip finali kendim yaptım” dedi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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‘Sakarya Fırat’ dizisinden bu yana ekranlarda görmeye alıştığımız Bestemsu Özdemir, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.
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Yeni sevgilisiyle de geçtiğimiz haftalarda Etiler’de ilk kez görüntülenen oyuncu, o anlarda aşkını basına ilan etti sayılır.
Ve şimdi… Geçmiş defterler açıldı!
İhaneti yaşadığı kişinin “yakından tanıdığı biriyle” birlikte olduğunu öğrendiğini de ekleyen Özdemir şöyle devam etti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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