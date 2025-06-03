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Sevgilisini Otelde Bastı, Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı: Bestemsu Özdemir Yaşadığı İhaneti İlk Kez Anlattı!

Sevgilisini Otelde Bastı, Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı: Bestemsu Özdemir Yaşadığı İhaneti İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 14:06

Sabah Tümer’in programına konuk olan Bestemsu Özdemir, yıllar sonra ilk kez ihaneti nasıl yakaladığını detaylarıyla anlattı. Ünlü oyuncu, “Bu ilişkiyi bitiremeyeceğimi anladım, gidip finali kendim yaptım” dedi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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‘Sakarya Fırat’ dizisinden bu yana ekranlarda görmeye alıştığımız Bestemsu Özdemir, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

‘Sakarya Fırat’ dizisinden bu yana ekranlarda görmeye alıştığımız Bestemsu Özdemir, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci’nin programına konuk olan oyuncu, estetik yaptırmadığını iddia etmişti. “Estetiğim yok, sadece şu dört dişimi yaptırdım, dudağım da biraz döndü ama onu da ben istedim” demişti. Ancak sosyal medya kullanıcıları bu açıklamaya pek inanmamıştı. Özdemir’in ‘Sakarya Fırat’ dönemine ait fotoğraflarıyla bugünkü halini karşılaştıranlar, “İnanılmaz bir estetik yokmuş gibi davranması tam bir komedi” yorumları yapmıştı.

Kaçıranlar için:

Yeni sevgilisiyle de geçtiğimiz haftalarda Etiler’de ilk kez görüntülenen oyuncu, o anlarda aşkını basına ilan etti sayılır.

Yeni sevgilisiyle de geçtiğimiz haftalarda Etiler’de ilk kez görüntülenen oyuncu, o anlarda aşkını basına ilan etti sayılır.

“Nasıl tanıştık aşkım, sen anlat” diyerek topu sevgilisine atan Bestemsu Özdemir, evlilik sorusuna da “Evlilik saygı duyduğumuz bir kurum” cevabını vermişti. Sevgilisi ise “Buradan nikah dairesine” diyerek işin şakasını yapmıştı. Her ne kadar çiftin görüntüleri sosyal medyada konuşulsa da, sevgilisinin kim olduğu henüz açıklanmamıştı.

Bilenler bilir Özdemir Burak Deniz ile aşk yaşıyordu ancak ikili geçtiğimiz Aralık ayında ayrılmıştı. Ayrılık sonrası 'O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok' demişti. Şimdilerde ise yeni sevgilisi ile mutlu bir birliktelik yaşıyor kendileri.

Ve şimdi… Geçmiş defterler açıldı!

Ve şimdi… Geçmiş defterler açıldı!

Sabah Tümer’in programında bir itirafta bulunan Bestemsu Özdemir, isim vermeden yıllar önce yaşadığı ihaneti anlattı. Sabah barışmaya geleceğini söyleyen sevgilisini otelde yakaladığını söyleyen oyuncu, “Ayrıydık sabah barışmaya gelcekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. “Ben sabah eve gelmek istiyorum” dedi. Ben de çok heyecanlıydım. Kahvaltı hazırlayacağım, alışverişler yaptım bir şeyler. Sabah üçte arkadaşım aradı benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.' diyerek yaşadığı yüzleşmeyi ilk kez anlattı.

O otelde de daha önce dizi çekimi yaptıklarını da şöyle anlattı: 'Otele gittim. Burada yok dediler. Orası da bizim eski çekim oteli. Oteli her yerini biliyorum ben. İki sezon iş çekmişim Kara Para Aşk. İndim otoparka, araba yanına koydum, yukarı çıktım. Dedim ki 'Söyleyin insin'. Yarım saat sonra falan indi. Dedim ki 'ben göreceğimi gördüm, çok teşekkür ederim.' Ama tek başına indi. Benim yukarı çıkacak cesaretim yok. Kendime öyle bir travma yaşatmayacaktım yani.'

İhaneti yaşadığı kişinin “yakından tanıdığı biriyle” birlikte olduğunu öğrendiğini de ekleyen Özdemir şöyle devam etti:

İhaneti yaşadığı kişinin “yakından tanıdığı biriyle” birlikte olduğunu öğrendiğini de ekleyen Özdemir şöyle devam etti:

'Tanıdığım da biri çıktı. Yeni tanıştığımız ikimizin de. Bir senedir falan tanıdığımız biri. Benden hemen önce o tanışmıştı. Sonra ben tanışmıştım bir iş vasıtasıyla. Sonra o çıktı kızımız. O gün bitti benim için o konu işte.' dedi.

Saba Tümer'in hayretler içinde dinlediği olayın sonunda da Özdemir 'Ama hala erkeklere güveniyorum. Garip bir yerdeyim bilmiyorum' diyerek güldü.

Saba Tümer'in 'Kaç sene geçti bu adamla' sorusuna da 'İki, iki buçuk sene' yanıtını verdi. Hangi sevgilisi olduğu ise merak konusu oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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