Olay Başak Dizer'e Kadar Gitti: Emir Can İğrek Dekolteli Sahne Kıyafetiyle Goygoycuların Diline Düştü!
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, Harbiye sahnesindeki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü. Deri pantolon ve ceket kombini fena eleştiri aldı! Özellikle ön dekoltesi sosyal medyada goygoycuların diline düştü. Serenay Sarıkaya benzetmeleri yapıldı, stili Başak Dizer'e bile laf edildi. Konser sonrası eleştirilere kayıtsız kalmayan şarkıcı, “Biz şov insanıyız” diyerek sahnede yaptığı seçimi savundu.
İşte detaylar…
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“Ali Cabbar” isimli şarkısıyla son yılların en çok konuşulan müzisyenlerinden biri haline gelen Emir Can İğrek, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.
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Bu sene ise çıtayı daha da yükseltti desek yeridir!
Ne diyelim, sahne onun, tarz da onun! Ama goygoycuları susturmak ne mümkün:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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