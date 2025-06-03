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Olay Başak Dizer'e Kadar Gitti: Emir Can İğrek Dekolteli Sahne Kıyafetiyle Goygoycuların Diline Düştü!

Olay Başak Dizer'e Kadar Gitti: Emir Can İğrek Dekolteli Sahne Kıyafetiyle Goygoycuların Diline Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 12:07

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, Harbiye sahnesindeki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü. Deri pantolon ve ceket kombini fena eleştiri aldı! Özellikle ön dekoltesi sosyal medyada goygoycuların diline düştü. Serenay Sarıkaya benzetmeleri yapıldı, stili Başak Dizer'e bile laf edildi. Konser sonrası eleştirilere kayıtsız kalmayan şarkıcı, “Biz şov insanıyız” diyerek sahnede yaptığı seçimi savundu. 

İşte detaylar…

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“Ali Cabbar” isimli şarkısıyla son yılların en çok konuşulan müzisyenlerinden biri haline gelen Emir Can İğrek, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.

“Ali Cabbar” isimli şarkısıyla son yılların en çok konuşulan müzisyenlerinden biri haline gelen Emir Can İğrek, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.

Ancak bu kez gündeme gelen, ne performansı ne de şarkıları oldu… Tüm dikkatleri üzerine çeken şey sahne kombiniydi!

Hatırlarsanız geçen yılki Harbiye konseri için hayatında ilk kez transparan gömlek giymiş ve o kıyafet sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sahne öncesinde gazetecilerin “Eleştiriler olabilir mi?” sorusuna da “Her şeyi giyerim, çok sorun değil” diyerek net bir duruş sergilemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu sene ise çıtayı daha da yükseltti desek yeridir!

Bu sene ise çıtayı daha da yükseltti desek yeridir!

Sahneye siyah deri pantolon ve ceketle çıkan İğrek’in özellikle ön kısmı açık olan kombini sosyal medyada deyim yerindeyse ateş aldı. Kullanıcılar Serenay Sarıkaya’nın bir kıyafetine benzetmeler yaptı. Hatta stilist Başak Dizer’i tiye alan yorumlar bile eksik olmadı.

Eleştiriler ise Emir Can İğrek’e sahneden indikten hemen sonra ulaştı. Magazin Burada muhabirlerinin “Kıyafetin çok konuşuluyor” hatırlatması üzerine ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı:

'Yanlış bir şey yaptığımızı zaten düşünmüyorum. Sonuçta burası bir sahne. Biz şov insanıyız. Biz o sahne ışıklarıyla bir şeye çıkıyoruz. Orada da hazırlanıyoruz. Ekibimiz var. Bunu hazırlayan ekibimiz var. Ekibimize danışarak bir hazırlık yapıyoruz. Ya bu kıyafet işi şey geliyor bana yani. Ya tek tip bir insan yaratılmaya çalışılıyor. Tek tip bir insan, tek tip bir kıyafet, tek tip bir dünya. Öyle yok. Öyle bir şey yok. Yani burası sahne.'

Ne diyelim, sahne onun, tarz da onun! Ama goygoycuları susturmak ne mümkün:

Ne diyelim, sahne onun, tarz da onun! Ama goygoycuları susturmak ne mümkün:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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