Olay Başak Dizer'e Kadar Gitti: Emir Can İğrek Dekolteli Sahne Kıyafetiyle Goygoycuların Diline Düştü!

Sahneye siyah deri pantolon ve ceketle çıkan İğrek’in özellikle ön kısmı açık olan kombini sosyal medyada deyim yerindeyse ateş aldı. Kullanıcılar Serenay Sarıkaya’nın bir kıyafetine benzetmeler yaptı. Hatta stilist Başak Dizer’i tiye alan yorumlar bile eksik olmadı.

Eleştiriler ise Emir Can İğrek’e sahneden indikten hemen sonra ulaştı. Magazin Burada muhabirlerinin “Kıyafetin çok konuşuluyor” hatırlatması üzerine ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı:

'Yanlış bir şey yaptığımızı zaten düşünmüyorum. Sonuçta burası bir sahne. Biz şov insanıyız. Biz o sahne ışıklarıyla bir şeye çıkıyoruz. Orada da hazırlanıyoruz. Ekibimiz var. Bunu hazırlayan ekibimiz var. Ekibimize danışarak bir hazırlık yapıyoruz. Ya bu kıyafet işi şey geliyor bana yani. Ya tek tip bir insan yaratılmaya çalışılıyor. Tek tip bir insan, tek tip bir kıyafet, tek tip bir dünya. Öyle yok. Öyle bir şey yok. Yani burası sahne.'