İlk Kez Paylaştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'den Sonra Bu Kez Kardeşi Metehan Bilgen’le Olay Oldu!

Sosyal medyada yarışma sonuçlarının hemen ardından ciddi bir yorum bombardımanına maruz kaldı. Bu yorumlar, geçtiğimiz yıl Miss Turkey 2024 tacını takmasından bu yana süregelen tartışmaların devamıydı adeta.

Hatırlarsanız o dönem Demet Akalın bile konuya müdahil olmuş, “Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil” demişti. Şabaniye benzetmeleri sosyal medyada viral olmuş, Bülent Ersoy ise “Bu şimdi güzel mi? Babası büyükelçi, küçük elçi beni bağlamaz… Çok erkek suratlı” şeklindeki yorumuyla gündem olmuştu.

Elbette herkes eleştirmedi. Güzelliğini savunan, ona destek olan isimler de az değildi. Balçiçek İlter ve Nebahat Çehre, Bilgen’in yanında duran ünlüler arasında yer aldı.