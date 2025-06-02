İlk Kez Paylaştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'den Sonra Bu Kez Kardeşi Metehan Bilgen’le Olay Oldu!
Türkiye Güzeli seçildikten sonra sosyal medyada aldığı sert eleştirilerle gündeme gelen İdil Bilgen, son olarak Miss World 2025 yarışmasında dereceye girememesiyle konuşulmuştu. Yarışma sona erse de Bilgen, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Moralini yüksek tuttuğu gözlenen Bilgen, bu kez kardeşi Metehan Bilgen’le birlikte yarışmada çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Böylece Türkiye Güzeli’nin kardeşini de ilk kez görmüş olduk.
İşte o kareler ve detaylar…
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Geçtiğimiz günlerde büyük heyecana sahne olan Miss World 2025 güzellik yarışması tamamlandı.
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Türkiye Güzeli İdil Bilgen ise bu yarışmadan eli boş döndü.
Yarışmadan derece alamasa da, İdil Bilgen moralini bozmadı ve sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etti.
Daha önce hiç paylaşmadığı kardeşiyle birlikte verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Erkek kardeşinin yüzü, ondan çok daha güzel😂😂😂😂
aslında çirkin kız değil de aurası yok
O daha güzelmiş 😂