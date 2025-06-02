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İlk Kez Paylaştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'den Sonra Bu Kez Kardeşi Metehan Bilgen’le Olay Oldu!

İlk Kez Paylaştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'den Sonra Bu Kez Kardeşi Metehan Bilgen’le Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 14:37

Türkiye Güzeli seçildikten sonra sosyal medyada aldığı sert eleştirilerle gündeme gelen İdil Bilgen, son olarak Miss World 2025 yarışmasında dereceye girememesiyle konuşulmuştu. Yarışma sona erse de Bilgen, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Moralini yüksek tuttuğu gözlenen Bilgen, bu kez kardeşi Metehan Bilgen’le birlikte yarışmada çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Böylece Türkiye Güzeli’nin kardeşini de ilk kez görmüş olduk.

İşte o kareler ve detaylar…

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Geçtiğimiz günlerde büyük heyecana sahne olan Miss World 2025 güzellik yarışması tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde büyük heyecana sahne olan Miss World 2025 güzellik yarışması tamamlandı.

Bu yıl 72’ncisi düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil eden isim, 24 yaşındaki İdil Bilgen'di. Final, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşku eşliğinde gerçekleştirildi.

Birincilik tacını Taylandlı 21 yaşındaki Opal Suchata Chuangsri takarken, ikincilik Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu’nun, üçüncülük ise Polonya’dan Maja Klajda’nın oldu. Dördüncülük derecesi ise Martinik’i temsil eden Aurélie Joachim’e gitti.

Siyaset Bilimi eğitimi alan ve Tayca, İngilizce, Çince dillerine hâkim olan Chuangsri’nin, daha önce Miss Universe 2024’te de üçüncü olduğunu da hatırlatalım. Kısacası hem zeki hem güzel hem de deneyimli bir rakipti.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen ise bu yarışmadan eli boş döndü.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen ise bu yarışmadan eli boş döndü.

Sosyal medyada yarışma sonuçlarının hemen ardından ciddi bir yorum bombardımanına maruz kaldı. Bu yorumlar, geçtiğimiz yıl Miss Turkey 2024 tacını takmasından bu yana süregelen tartışmaların devamıydı adeta.

Hatırlarsanız o dönem Demet Akalın bile konuya müdahil olmuş, “Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil” demişti. Şabaniye benzetmeleri sosyal medyada viral olmuş, Bülent Ersoy ise “Bu şimdi güzel mi? Babası büyükelçi, küçük elçi beni bağlamaz… Çok erkek suratlı” şeklindeki yorumuyla gündem olmuştu. 

Elbette herkes eleştirmedi. Güzelliğini savunan, ona destek olan isimler de az değildi. Balçiçek İlter ve Nebahat Çehre, Bilgen’in yanında duran ünlüler arasında yer aldı.

Bu detaylara daha önceki içeriğimizde uzun uzun değinmiştik:

Yarışmadan derece alamasa da, İdil Bilgen moralini bozmadı ve sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etti.

Yarışmadan derece alamasa da, İdil Bilgen moralini bozmadı ve sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etti.

Miss World 2025 kulislerinden ve final gecesinden kareler paylaşan Bilgen, bu kez takipçilerine farklı bir sürpriz yaptı: Kardeşi Metehan Bilgen’i ilk kez paylaştı.

Daha önce hiç paylaşmadığı kardeşiyle birlikte verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce hiç paylaşmadığı kardeşiyle birlikte verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Sizce benziyorlar mı? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Handan Kargın

Erkek kardeşinin yüzü, ondan çok daha güzel😂😂😂😂

Serenity

aslında çirkin kız değil de aurası yok