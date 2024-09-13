Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Yeni Türkiye'de televizyonlardan izlenemese de Miss Turkey internet üzerinden takip edilen ve sonuçları merakla beklenen ülkenin en önemli güzellik yarışması. 2024'ün kraliçesi de İdil Bilgen oldu. Ancak pek çok kişi Bilgen'i tacı hak edecek kadar güzel bulmadı. Her olayda olduğu gibi bu olayda da sosyal medya ikiye bölündü.