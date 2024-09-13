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Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 18:01

Yeni Türkiye'de televizyonlardan izlenemese de Miss Turkey internet üzerinden takip edilen ve sonuçları merakla beklenen ülkenin en önemli güzellik yarışması. 2024'ün kraliçesi de İdil Bilgen oldu. Ancak pek çok kişi Bilgen'i tacı hak edecek kadar güzel bulmadı. Her olayda olduğu gibi bu olayda da sosyal medya ikiye bölündü.

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Sonucun açıklanmasıyla farklı benzetmeler yapıldı.

Sonucun açıklanmasıyla farklı benzetmeler yapıldı.
twitter.com

Azra Akın'la kıyaslandı.

Azra Akın'la kıyaslandı.
twitter.com

Diğer yarışmacılarla kıyaslar da bu işin doğasında var.

Diğer yarışmacılarla kıyaslar da bu işin doğasında var.
twitter.com

Bilgen'in Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı olması da torpil iddialarına neden oldu.

Bilgen'in Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı olması da torpil iddialarına neden oldu.
twitter.com

Eski model Demet Akalın'ın da söyleyecekleri vardı.

Eski model Demet Akalın'ın da söyleyecekleri vardı.
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Ancak Bilgen'i yalnız bırakmayanlar da var.

Ancak Bilgen'i yalnız bırakmayanlar da var.
twitter.com

Özellikle Ahmet Çakar'ın sözlerine podyumların önemli bir isminden yanıt geldi.

O yanıtın sahibi Çağla Şikel.

O yanıtın sahibi Çağla Şikel.

Tacın eski sahiplerinden Nebahat Çehre de Bilgen'i beğendiğini belirtti.

Tacın eski sahiplerinden Nebahat Çehre de Bilgen'i beğendiğini belirtti.

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