Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Yeni Türkiye'de televizyonlardan izlenemese de Miss Turkey internet üzerinden takip edilen ve sonuçları merakla beklenen ülkenin en önemli güzellik yarışması. 2024'ün kraliçesi de İdil Bilgen oldu. Ancak pek çok kişi Bilgen'i tacı hak edecek kadar güzel bulmadı. Her olayda olduğu gibi bu olayda da sosyal medya ikiye bölündü.
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Sonucun açıklanmasıyla farklı benzetmeler yapıldı.
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Azra Akın'la kıyaslandı.
Diğer yarışmacılarla kıyaslar da bu işin doğasında var.
Bilgen'in Kiev Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızı olması da torpil iddialarına neden oldu.
Eski model Demet Akalın'ın da söyleyecekleri vardı.
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Ancak Bilgen'i yalnız bırakmayanlar da var.
O yanıtın sahibi Çağla Şikel.
Tacın eski sahiplerinden Nebahat Çehre de Bilgen'i beğendiğini belirtti.
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