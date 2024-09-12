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Ahmet Çakar'a Çok Sert Çıkıştı: 1997 Güzeli Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Destek!

Ahmet Çakar'a Çok Sert Çıkıştı: 1997 Güzeli Çağla Şıkel'den Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Destek!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 20:33

Çağla Şıkel, Ahmet Çakar'ın Miss Turkey güzeli için yaptığı açıklamalara sert çıkıştı!

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Biliyorsunuz ki bu yıl gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliğinin ardından ise Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündeme geldi.

Biliyorsunuz ki bu yıl gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliğinin ardından ise Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündeme geldi.

Çakar, "Ben temsil etsem daha iyi be." açıklamalarının 2024 güzeli için değil bir başka güzel için olduğunu söylese de ünlü ismin açıklamaları çok eleştirildi.

Çakar, "Ben temsil etsem daha iyi be." açıklamalarının 2024 güzeli için değil bir başka güzel için olduğunu söylese de ünlü ismin açıklamaları çok eleştirildi.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel ise Ahmet Çakar'ın açıklamalarına sert çıkışarak 2024 güzeli İdil Bilgen'e destek gösterdi.

1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel ise Ahmet Çakar'ın açıklamalarına sert çıkışarak 2024 güzeli İdil Bilgen'e destek gösterdi.

Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" açıklamalarında bulundu.

Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile "Bir genç kıza yapılan bu şiddeti ve buna kahkahalarla eşlik eden herkesi kınıyorum" açıklamalarında bulundu.

İşte Çağla Şıkel'in paylaşımı 👇🏻

İşte Çağla Şıkel'in paylaşımı 👇🏻

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