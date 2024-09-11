1 Ay Peruk Takamamıştı: Protez Saçı Yüzünden Enfeksiyon Kapan Kobra Murat'tan Radikal İmaj Değişikliği!
1 Ay Peruk Takamamıştı: Protez Saçı Yüzünden Enfeksiyon Kapan Kobra Murat'tan Radikal İmaj Değişikliği!
Geçtiğimiz aylarda kendisiyle adeta bütünleşen protez saçı yüzünden enfeksiyon kapan Kobra Murat, radikal bir imaj değişikliğine gitti! Ünlü isim, yeni saç stilini Instagram hesabından paylaştı.
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Roman müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü şarkıcı bazen giyim tarzı, bazen saç stili bazen de yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alıyor, bazen eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu bazen de övgülere boğuluyor.
Hatırlarsanız Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda sürekli kullandığı protez saç bantları yüzünden enfeksiyon kaptığını açıklamış ve bir ay boyunca peruk takamayacağını belirtmişti.
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bu kez de radikal imaj değişikliği ile gündeme geldi. Genellikle uzun siyah saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz ünlü şarkıcı bu kez Afrika örgüsü modeli ile takipçilerini şaşırttı.
İşte Kobra Murat'ın yeni saç stili 👇🏻
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