Yıllar Önce Ünlüler Çiftliği'nde Yaşanan Banu Alkan ve Güllü'nün Dillere Destan Kavgasını İnceliyoruz!
Yıllar Önce Ünlüler Çiftliği'nde Yaşanan Banu Alkan ve Güllü'nün Dillere Destan Kavgasını İnceliyoruz!
2004 yılında izleyiciyi ekrana kilitleyen Ünlüler Çiftliği programında yaşanan Banu Alkan ve Güllü kavgasının derinlerine iniyoruz!
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Banu Alkan, Ferhat Güzel, Ceylan, Hakan Ural, Güllü ve Seren Serengil'i bir araya getiren, 2004 yılının en bomba yarışma programlarından biri olan Ünlüler Çiftliği'ni mutlaka hatırlayanlarınız vardır.
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Elektriğin ve suyun olmadığı bir evde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ünlüleri inek sağarken ve bahçe kazarken izlemiş, Banu Alkan'ın yerleri sildiği paspasla yemek masasını silmesine hep birlikte şaşırmıştık.
Ancak yarışmanın en efsane anlarından biri şüphesiz ki Güllü ve Banu Alkan'ın yaşadığı hararetli tartışmaydı! Hatırlarsanız Banu Alkan, diğer ünlü isimleri sigara içmemeleri konusunda ısrarla uyarınca ortaya ilginç görüntüler çıkmış ve Güllü elinde sigarasıyla Alkan'la tartışmaya tutulmuştu!
Güllü'nün "İstediğin kadar burada kamera önünde oyna seni dövmeyeceğim, ellerime yazık" cümleleri ile başlayan tartışma Banu Alkan'ın girdiği şok ve ayaklanması ile devam etmiş...
Banu Alkan'ın "Sen ellerini üzerimden al da poponu döv" cümleleri ise Güllü'yü iyice kızdırmıştı. Sinirlerine hakim olamayan Güllü, Alkan'ı anneliğinden vurarak "Sen bu yaşına kadar doğuramamışsın, analık duygusunu tatmadığın için böyle bir kadın olmuşsun" açıklamalarında bulunmuştu.
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İkili arasındaki sular bir türlü durulmazken Güllü'den bir de "Kadın olsaydın seni de alan biri bulunsaydı da sen de çocuk doğursaydın" açıklamaları geldi! Alkan, Güllü'nün açıklamalarına "Beni de alanlar oldu" cevabını verince ünlü isim bu kez de 'alanlar' kelimesine takıldı.
Annelik mevzusundan sonra ayaklanan Banu Alkan ise Güllü'nün yüzüne "Dayak yiye yiye bir hal oldun ama Banu Alkan hiçbir gün sansasyon olmadı" cevabını verdi.
Daha sonra ise konu Banu Alkan'ın kırışıklıklarına da geldi, Güllü'nün takma dişlerine de. Gelin ikilinin yıllar sonra yayınlanan tartışma anlarına birlikte bakalım!
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