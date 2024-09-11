"Şeriat Gelsin" Diyen Sevda Demirel Yıllar Önce Attığı Tokatın Unutulması İçin Yüz Nakli Yaptırdığını Açıkladı

Bundan tam 24 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ‘İki Kere Kiki’ programında Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalara kazınan Sevda Demirel, Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre yaşanan olay unutulsun diye yüz nakli yaptırdığını açıkladı!

KAYNAK: Hürriyet/Sayit Durmaz