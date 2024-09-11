"Şeriat Gelsin" Diyen Sevda Demirel Yıllar Önce Attığı Tokatın Unutulması İçin Yüz Nakli Yaptırdığını Açıkladı
"Şeriat Gelsin" Diyen Sevda Demirel Yıllar Önce Attığı Tokatın Unutulması İçin Yüz Nakli Yaptırdığını Açıkladı
Bundan tam 24 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ‘İki Kere Kiki’ programında Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalara kazınan Sevda Demirel, Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre yaşanan olay unutulsun diye yüz nakli yaptırdığını açıkladı!
KAYNAK: Hürriyet/Sayit Durmaz
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Eski manken ve sunucu Sevda Demirel'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatırlarsanız Demirel, bundan tam 24 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ‘İki Kere Kiki’ programının 37. bölümünde Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Hatta Demirel'in “Ne dedin sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun?" cümleleri ve tokatının sesi üzerinden yıllar geçmesine rağmen sık sık gündem olmuş, hafızalardan hiç silinmemişti.
O günden itibaren yaptırdığı estetikler ve geçirdiği değişim ile çok konuşulan Demirel, geçtiğimiz günlerde de Narin'in yaşadıkları için çözümü şeriat kanunlarında bulduğu çağ dışı açıklaması ile gündeme gelmişti.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre geçtiğimiz akşam Film -San Sinema ve Dizi Ödülleri Töreni'ne katılan ünlü isim bu kez de estetik açıklamaları ile gündeme geldi. Demirel, tokat olayının unutulması için tüm servetini estetiğe yatırdığını açıkladı.
Demirel, "Artık kimse beni tanımıyor, baya yüz nakli yaptırdım. Tokat olayı unutulsun, beni tanımasınlar diye yaptırdım bütün bunları. Servet harcadım diyebilirim. Güzel bir araba alabilirdim. Dedemden miras kalmıştı, onun parasıyla yaptırdım." açıklamalarıyla dikkat çekti.
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