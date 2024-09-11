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ABD'li Yıldız Taylor Swift, Başkanlık Yarışında Kamala Harris'i Desteklediğini Açıkladı!

ABD'li Yıldız Taylor Swift, Başkanlık Yarışında Kamala Harris'i Desteklediğini Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 09:59

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, Donald Trump ve Kamala Harris'in başkanlık münazarasının ardından Kamala Harris'i başkan olarak desteklediğini açıkladı.

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Kendine has tarzı ve etkileyici sesiyle dinleyicilerini büyüleyen Taylor Swift'i tanıdığınızı düşünüyoruz. En azından ünlü şarkıcının ismini bir kez olsun duymuş ya da şarkılarını mutlaka dinlemişsinizdir.

Kendine has tarzı ve etkileyici sesiyle dinleyicilerini büyüleyen Taylor Swift'i tanıdığınızı düşünüyoruz. En azından ünlü şarkıcının ismini bir kez olsun duymuş ya da şarkılarını mutlaka dinlemişsinizdir.

Son zamanlarda konserleri ve serveti ile sık sık magazin gündeminde yer alan Taylor Swift, bu kez kariyerinden çok başka bir konu ile gündeme geldi.

Son zamanlarda konserleri ve serveti ile sık sık magazin gündeminde yer alan Taylor Swift, bu kez kariyerinden çok başka bir konu ile gündeme geldi.

ABD'li dünyaca ünlü pop yıldızı, Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği başkanlık münazarası bittikten kısa bir süre sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile destekleyeceği ismi açıkladı.

ABD'li dünyaca ünlü pop yıldızı, Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği başkanlık münazarası bittikten kısa bir süre sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile destekleyeceği ismi açıkladı.

Instagram hesabından kendine ait bir kare yayınlayan Swift, Çoğunuz gibi ben de münazarayı izledim ve değerlendirmemi yaptım. 2024 Başkanlık Seçimi'nde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim. Harris'e oy veriyorum çünkü o, savunulması gereken haklarımızı düşündüğümde ihtiyacımız olan savaşçı ve benim de inandığım davalar için savaşıyor. Bu ülkede kaos değil, sakinlik tarafından yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Instagram hesabından kendine ait bir kare yayınlayan Swift, Çoğunuz gibi ben de münazarayı izledim ve değerlendirmemi yaptım. 2024 Başkanlık Seçimi'nde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim. Harris'e oy veriyorum çünkü o, savunulması gereken haklarımızı düşündüğümde ihtiyacımız olan savaşçı ve benim de inandığım davalar için savaşıyor. Bu ülkede kaos değil, sakinlik tarafından yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Harris'i "istikrarlı, yetenekli bir lider" olarak nitelendiren Swift, bu kararını Trump'ı yanlış şekilde desteklediğini gösteren bir yapay zeka fotoğrafının Trump'ın internet sitesinde yayınlanmasının ardından aldığını da belirtti.

Harris'i "istikrarlı, yetenekli bir lider" olarak nitelendiren Swift, bu kararını Trump'ı yanlış şekilde desteklediğini gösteren bir yapay zeka fotoğrafının Trump'ın internet sitesinde yayınlanmasının ardından aldığını da belirtti.
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Yaşanan bu durumun yapay zeka ve yanlış bilgi yaymanın tehlikeleri hakkındaki korkularını yeniden canlandırdığını ifade eden ünlü şarkıcı, bu durumun kendisini gerçek düşünceleri hakkında şeffaf olmaya ittiğini de belirtti.

Yaşanan bu durumun yapay zeka ve yanlış bilgi yaymanın tehlikeleri hakkındaki korkularını yeniden canlandırdığını ifade eden ünlü şarkıcı, bu durumun kendisini gerçek düşünceleri hakkında şeffaf olmaya ittiğini de belirtti.

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