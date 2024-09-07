18 Gündür Aranan Narin Güran Hakkında Konuşan Aşkın Nur Yengi Konuyu Covid-19 Aşılarına Bağladı!
18 Gündür Aranan Narin Güran Hakkında Konuşan Aşkın Nur Yengi Konuyu Covid-19 Aşılarına Bağladı!
18 gündür kayıp olan Narin için arama çalışmaları devam ederken Narin'in kaybı hakkında bir açıklama da Aşkın Nur Yengi'den geldi.
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Biliyorsunuz ki Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran tam 18 gündür kayıp. Tüm ülkenin gündemine oturan olayla ilgili arama çalışmaları devam ederken Narin hakkında hala bir bulguya rastlanamadı.
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Tabii Narin'in hala bulunamamış olması hakkındaki tepkiler de günden güne büyümeye devam ediyor. Sosyal medya neredeyse her gün "Narin nerede?" sorusu ile çalkalanıyor.
Birçok ünlü ismin ardından bu kez de Narin'in kaybı hakkında açıklamada bulunan isim Aşkın Nur Yengi oldu. Yengi, Narin'in hala bulunamamasına çok üzüldüğünü dile getirirken konuyu bir anda Covid-19 aşılarına bağladı.
Aşkın Nur Yengi, "Herhalde diyorum bu aşılardan oldu. İnsanların yüreklerinin acımasız ve çirkin olmaları hepimizi tuhaflaştırdı. Ben de utanıyorum, belki çok vardı bunlar ama sosyal medya her şeyi önümüze döküyor." açıklamalarında bulundu.
İşte Aşkın Nur Yengi'nin açıklamaları 👇🏻
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acaba ne kullaniyorsun banada söylesen bende sacmalama seviyesine gecsem
Bu, Yeşim Salkım, Deniz Uğur... Eskinin meşhuru hanımların yaşlandıkça birkaç tahtaları eksildi, fazla madde kullanımının yan etkileri galiba.
Bizi ço aydınlattın aşkın tur bengi😡