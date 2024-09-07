Yakışıklılığıyla Gönüllerde Taht Kuran Kıvanç Tatlıtuğ'un Keşfedilme Hikayesini Anlatıyoruz!
Yakışıklılığıyla Gönüllerde Taht Kuran Kıvanç Tatlıtuğ'un Keşfedilme Hikayesini Anlatıyoruz!
Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteri ile hafızalarımıza kazınan, yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un nasıl keşfedildiğini sizler için anlattık!
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Hafızalarımıza Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteri ile kazınan ve her projesinde harikalar yaratan Kıvanç Tatlıtuğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Son olarak Aile dizisindeki Aslan karakteri ile karşımıza çıkan ve seyirciden yine tam not almayı başaran ünlü oyuncu hem karizmatik hem sempatik hem yakışıklı...
Peki her paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan Kıvanç Tatlıtuğ'un nasıl buralara geldiğini biliyor musunuz? Bilmeyenler için hemen yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran ünlü oyuncunun nasıl keşfedildiğini anlatalım!
Kıvanç Tatlıtuğ, normalde gayet başarılı bir basketbol oyuncusuyken yaşadığı bir talihsizlik sonucunda sakatlanmış. Tabii o sıralar herkes Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığını övüp mutlaka model olması gerektiğini de söylüyormuş.
Ancak ünlü oyuncu bu söylentileri pek dikkate almıyor, hatta umursamıyormuş. Daha sonra bir gün ünlü oyuncunun annesi Nurten Hanım, Beylikdüzü’ndeki bir marketin camında modellik ilanı görmüş.
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Nurten Hanım, hemen oğlu Tatlıtuğ'un yanında olan bir fotoğrafı ajansa göndermiş. Ajansa kabul edilen Tatlıtuğ ise önce mankenlik sonra modellik yaptıktan sonra taa bugünlere gelmiş.
Nurten Hanım iyi ki o gün o fotoğrafı göndermiş diyebilir miyiz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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