Ateşe Fena Düşenlerde Bugün: Birce Akalay'dan Sevgilisi Hakan Kurtaş'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
Ateşe Fena Düşenlerde Bugün: Birce Akalay'dan Sevgilisi Hakan Kurtaş'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
Birce Akalay'dan biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü kutlaması geldi!
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Yılın en sürpriz çiftlerinden biri olan, ilişkilerini resmi olarak ilan ettikleri ilk günden beri de magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Sosyal medya kullanıcılarının birbirlerine çok yakıştırdığı ünlü çift, "Bize de nasip olur mu?" dedirten pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Ünlü çiftimiz bu kez Birce Akalay'ın biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'ın doğum gününü kutladığı kareler ve açıklamalar ile gündeme geldi!
Sevgilisiyle romantik karelerini bir paylaşımda toplayan Akalay, Kurtaş ile olan karelerine "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim! İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum." notunu düştü.
Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaşımına tepkisiz kalmayarak "İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun sevgilim🧜🏼♀️❤️🔥🧜🏾♂️" yorumunda bulundu!
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Siz ünlü çiftin romantik pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Çok yakışmışlar, ancak burada haberleri çıktı uğursuz onedio ayrılırlar sayenizde 😁