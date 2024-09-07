Havaalanında Röportaj Vermeyi Reddeden Hadise'nin Cevabı Akıllara Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftini Getirdi
Havaalanında Röportaj Vermeyi Reddeden Hadise'nin Cevabı Akıllara Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftini Getirdi
Venedik'ten dönen ünlü şarkıcı Hadise, havaalanında röportaj vermeyi reddettiğini açıklayarak ortaya gizemli bir taş attı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu taşın Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftine olduğunu düşündü!
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Şarkılarıyla müzik listelerini sallayan, cesur sahne şovları ve kombinleri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali'ne gitmiş ve yakın arkadaşı Kerem Bürsin ile resmen kırmızı halının tozunu attırmıştı hatırlarsanız. Tabii kombiniyle de yine gündemin zirvesinde yerini almıştı!
Hadise, bu kez de Venedik dönüşü havaalanında görüntülendi. Daha önce de röportaj yapmak istemediğini belirten ünlü şarkıcı bu isteğini yineleyerek muhabirlere "Ben konuşmayı sevmiyorum havaalanında, konuşmayı sevenlerle röportaj yapın" diyerek sert çıkıştı.
Gelin o anlara beraber bakalım!
Ünlü şarkıcının attığı bu taş ise akıllara havaalanında sık sık görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini getirdi! Gelin, sosyal medya kullanıcıları bu anlara ne yorum yaptı birlikte bakalım.
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