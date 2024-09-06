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Polatların Tahliye Kararından Sonra Halimize Yanan Nurgül Yesilçay’dan 'Adalet'i Unuttuk Göndermesi!

Polatların Tahliye Kararından Sonra Halimize Yanan Nurgül Yesilçay’dan 'Adalet'i Unuttuk Göndermesi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 22:28

Geçtiğimiz saatlerde Engin Polat'ın cezaevinden çıkmasının ardından halimize yanan Nurgül Yeşilçay'dan adalet göndermeli paylaşım geldi!

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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve neşe dolu tavırlarıyla her birimizi kahkahalara boğan Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve neşe dolu tavırlarıyla her birimizi kahkahalara boğan Nurgül Yeşilçay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde Instagram hesabında paylaştığı mizah içerikleri ile gündeme geliyor.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde Instagram hesabında paylaştığı mizah içerikleri ile gündeme geliyor.

Bazen sosyal medyanın popüler akımlarına katılan bazen videolarına 'zorla' çocuklarını dahil eden Yeşilçay, bu kez Polatların tahliye kararına inceden dokundurdu.

Bazen sosyal medyanın popüler akımlarına katılan bazen videolarına 'zorla' çocuklarını dahil eden Yeşilçay, bu kez Polatların tahliye kararına inceden dokundurdu.

Bulmaca çözen Yeşilçay'ın 'adalet' kelimesini bir türlü hatırlayamadığı manidar paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Bulmaca çözen Yeşilçay'ın 'adalet' kelimesini bir türlü hatırlayamadığı manidar paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

İşte Nurgül Yeşilçay'ın göndermeli paylaşımı 👇🏻

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