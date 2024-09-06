Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kıbrıs'a Giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda Saldırıya Uğradı!

Kıbrıs'a Giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda Saldırıya Uğradı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 19:17

Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre Kıbrıs'a giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdilerde Fatih Ürek ile Gelin Görümce programının sunuculuğunu üstlenen Fatih Ürek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde Fatih Ürek ile Gelin Görümce programının sunuculuğunu üstlenen Fatih Ürek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü isim kimi zaman estetikleri, kimi zaman açıklamaları kimi zaman ise sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü isim kimi zaman estetikleri, kimi zaman açıklamaları kimi zaman ise sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ürek, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre Kıbrıs'a giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı!

Ürek, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre Kıbrıs'a giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı!

Uçağa tekerlekli sandalye ile gelen Fatih Ürek'e bir yolcunun hakaret ettiği ve tartışmanın fiziksel boyuta ulaştığı belirtildi. Daha sonra polisin olaya müdahale ettiği ve uçuşun da bir süre geciktiği ifade edildi.

Uçağa tekerlekli sandalye ile gelen Fatih Ürek'e bir yolcunun hakaret ettiği ve tartışmanın fiziksel boyuta ulaştığı belirtildi. Daha sonra polisin olaya müdahale ettiği ve uçuşun da bir süre geciktiği ifade edildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
undiscovered

Kime ne adamın özel hayatı hadsizlere bak

Turgut Güler

Bunun babası bu doğduğunda deve kesmiş oğlum oldu diye 😄

Esat Bora

Haydilililili diyemedin mi ayol?