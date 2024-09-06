Kıbrıs'a Giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda Saldırıya Uğradı!
Kıbrıs'a Giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda Saldırıya Uğradı!
Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre Kıbrıs'a giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı!
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Şimdilerde Fatih Ürek ile Gelin Görümce programının sunuculuğunu üstlenen Fatih Ürek'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü isim kimi zaman estetikleri, kimi zaman açıklamaları kimi zaman ise sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ürek, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre Kıbrıs'a giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı!
Uçağa tekerlekli sandalye ile gelen Fatih Ürek'e bir yolcunun hakaret ettiği ve tartışmanın fiziksel boyuta ulaştığı belirtildi. Daha sonra polisin olaya müdahale ettiği ve uçuşun da bir süre geciktiği ifade edildi.
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Kime ne adamın özel hayatı hadsizlere bak
Bunun babası bu doğduğunda deve kesmiş oğlum oldu diye 😄
Haydilililili diyemedin mi ayol?