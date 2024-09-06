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Polatların Suç İşlemediklerini İddia Ederek "Dilan Polat'tan Özür Dileyin" Diyen Gazeteci Tepki Gördü!

Polatların Suç İşlemediklerini İddia Ederek "Dilan Polat'tan Özür Dileyin" Diyen Gazeteci Tepki Gördü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 17:51 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 18:07

Dilan ve Engin Polat çiftinin ilk günden beri suçsuz olduğunu iddia eden Emre Ercis'in 'Dilan Polat'tan özür dileyin.' paylaşımı tepki gördü.

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Dilan ve Engin Polat çifti, Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlamalardan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Dilan ve Engin Polat çifti, Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlamalardan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat tahliye edilirken bugün sabah saatlerinde de Engin Polat için tahliye kararı çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat tahliye edilirken bugün sabah saatlerinde de Engin Polat için tahliye kararı çıktı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ilk günden beri suçsuz olduğunu iddia eden Emre Ercis ise geçtiğimiz saatlerde "İlk andan itibaren Engin ve Dilan Polat’ın Sanal Bahis ve Kara Para Aklama suçunu işlemedikleri, bu iddianın oluşacağı bir ticari işlerinin olmadığını ve sadece VUK Muhalefet suçu işlediklerini yazdım." açıklamarında bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ilk günden beri suçsuz olduğunu iddia eden Emre Ercis ise geçtiğimiz saatlerde "İlk andan itibaren Engin ve Dilan Polat’ın Sanal Bahis ve Kara Para Aklama suçunu işlemedikleri, bu iddianın oluşacağı bir ticari işlerinin olmadığını ve sadece VUK Muhalefet suçu işlediklerini yazdım." açıklamarında bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Ercis'in "Başından beri bu aileyi linç edip suçlayanlar sanırım bir özürden fazla açıklama yapmalılar." paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.

Ercis'in "Başından beri bu aileyi linç edip suçlayanlar sanırım bir özürden fazla açıklama yapmalılar." paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.
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Gelin, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
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