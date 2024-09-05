Yılın Düğünüydü: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Görkemli Düğün Töreninden Yeni Kareler Paylaşıldı!
Yılın Düğünüydü: Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Görkemli Düğün Töreninden Yeni Kareler Paylaşıldı!
4.5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çiftinin merakla takip edilen düğün töreninden yeni kareler paylaşıldı!
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Televizyon dünyasının popüler isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yaklaşık dört buçuk yıldır Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu biliyorsunuz ki.
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Aşklarını çoğu zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya çifti, 4.5 yıllık ilişkilerini dün akşam saatlerinde evlilikle taçlandırarak yılın düğününe imza attı!
Çiftin merakla beklenen düğününe ünlüler akın etti, birçok ünlü isim hem düğünde hem partide boy gösterdi. Hatta ünlü çiftin düğününde uygulanan sosyal medya yasağına rağmen bazı ünlü isimlerimizin yaptığı paylaşımlar ile biz de düğünden birkaç kare görmüş olduk.
Ancak herkesin merakla takip ettiği Ilıcalı ve Altunkaya düğününden yeni kareler geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı! Birçoğumuzun merakı da biraz olsun azalmış oldu. Gelin, düğünün yeni karelerine birlikte bakalım!
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