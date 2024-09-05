Demet Akalın, Kendini Överken Acun Ilıcalı'nın Düğününde Sosyal Medya Yasağına Uymayanlara İnceden Laf Soktu!
Demet Akalın, Kendini Överken Acun Ilıcalı'nın Düğününde Sosyal Medya Yasağına Uymayanlara İnceden Laf Soktu!
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününde sosyal medya yasağı vardı. Bu yasağa uyan kadar uymayan da oldu! Demet Akalın da kurala uymayanlara inceden laf soktu.
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Biliyorsunuz ki dün akşam saatlerinde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dört buçuk yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırarak yılın düğününe imza attı!
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Mekana sürat teknesiyle giren ünlü çiftin düğününe ünlüler akın etti tabii! Kısa süren nikah merasiminin ardından ise herkes asıl eğlencenin başladığı parti kısmına geçti! Ancak biz o kısımdan pek haber alamadık çünkü Ilıcalı ve Altunkaya çifti, düğünlerinde sosyal medya kullanılmasını istemedi.
Düğüne katılan ünlü isimlerimizin bir kısmı bu yasağı ciddiye alıp hiç paylaşım yapmazken bir kısım ünlümüz ise paylaşım yapmadan duramadı. Biz de bu sayede partiden birkaç kare görebildik hatta!
Kurallara uyarak düğünden hiçbir paylaşım yapmayan Demet Akalın ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile sosyal medya yasağına uymayan ünlülere inceden laf soktu!
Paylaşımına "Cici kız oldum, yasağı delmedim" notunu düşen Akalın, Ilıcalı ve Altunkaya çiftine mutluluklar dilemeyi de unutmadı!
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