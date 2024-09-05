İkinci Duruşma İçin Yola Çıkan Dilan Polat, Engin'i İçin Yine Sevenlerinden Instagram Kanalından Dua İstedi!
İkinci Duruşma İçin Yola Çıkan Dilan Polat, Engin'i İçin Yine Sevenlerinden Instagram Kanalından Dua İstedi!
Dünden sonra bugün ikinci duruşma için yola çıkan Dilan Polat biricik eşi Engin Polat için yine sevenlerinden dua istedi!
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Hatırlarsanız kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar ile Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, yeterli değil bulunamadığı gerekçesiyle 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
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Hala cezaevinde olan Engin Polat ise eşine "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin." cümleleriyle net bir şekilde sosyal medya yasağı koymuştu. Zaten biz de o günden beri Dilan Polat'ı herhangi bir yerde görememiştik.
Sadece eşini görmek için ziyarete giderken görebildiğimiz Dilan Polat, dün uzun bir aradan sonra duruşma için sevenlerinden dua istemişti hatırlarsanız.
Bugün ikinci duruşma için yola çıkan Polat, biricik eşi Engin Polat için yine sevenlerinden dua istemeyi ihmal etmedi!
Sıla Doğu da Polat gibi yaptığı paylaşım ile "Dualarınızı esirgemeyin" çağrısında bulundu.
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