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Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Cemal Can Canseven Sivilcilerinden Utanınca Röportajı Yarıda Kesti!

Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Cemal Can Canseven Sivilcilerinden Utanınca Röportajı Yarıda Kesti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 09:36

Yılın düğününe katılan Cemal Can Canseven düğün öncesi önümüzdeki haftalarda katılacağı NY Fashion Week için cilt bakımı yaptırdı. Cilt bakımından sonra yüzü kızaran Canseven, sivilcelerinden utanınca düğün röportajını kısa kesti.

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Biliyorsunuz ki dün uzun bir süre gündemden düşmeyeceğinden emin olduğumu yılın düğünü gerçekleşti ve Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde dört uçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırarak nikah masasına oturdu!

Biliyorsunuz ki dün uzun bir süre gündemden düşmeyeceğinden emin olduğumu yılın düğünü gerçekleşti ve Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde dört uçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırarak nikah masasına oturdu!

Tabii ünlü çiftin düğününe ünlüler akın etti, birçok ünlü isim kameralar karşısında boy gösterdi! Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın özel gününün davetlilerinden bir tanesi de eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven oldu!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın özel gününün davetlilerinden bir tanesi de eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven oldu!

Sempatik tavırları ile gönüllerde taht kuran ve kısa bir süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Canseven, düğünden önce koşa koşa cilt bakımı yaptırmaya gitti.

Sempatik tavırları ile gönüllerde taht kuran ve kısa bir süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Canseven, düğünden önce koşa koşa cilt bakımı yaptırmaya gitti.

Cilt bakımını önümüzdeki haftalarda katılacağı NY Fashion Week için de yaptırdığını söyleyen Canseven, bakımdan sonra yüzünde oluşan kızarıklıklardan ve sivilcelerden utanınca düğün röportajını kısa kesmek istedi.

Cilt bakımını önümüzdeki haftalarda katılacağı NY Fashion Week için de yaptırdığını söyleyen Canseven, bakımdan sonra yüzünde oluşan kızarıklıklardan ve sivilcelerden utanınca düğün röportajını kısa kesmek istedi.

Tabii sempatik ve yakışıklı ünlümüz düğünün en eğlenen isimlerinden biri olmayı da ihmal etmedi!

Tabii sempatik ve yakışıklı ünlümüz düğünün en eğlenen isimlerinden biri olmayı da ihmal etmedi!
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