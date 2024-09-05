Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Cemal Can Canseven Sivilcilerinden Utanınca Röportajı Yarıda Kesti!
Acun Ilıcalı'nın Düğününe Katılan Cemal Can Canseven Sivilcilerinden Utanınca Röportajı Yarıda Kesti!
Yılın düğününe katılan Cemal Can Canseven düğün öncesi önümüzdeki haftalarda katılacağı NY Fashion Week için cilt bakımı yaptırdı. Cilt bakımından sonra yüzü kızaran Canseven, sivilcelerinden utanınca düğün röportajını kısa kesti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki dün uzun bir süre gündemden düşmeyeceğinden emin olduğumu yılın düğünü gerçekleşti ve Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, geçtiğimiz saatlerde dört uçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırarak nikah masasına oturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın özel gününün davetlilerinden bir tanesi de eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven oldu!
Sempatik tavırları ile gönüllerde taht kuran ve kısa bir süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Canseven, düğünden önce koşa koşa cilt bakımı yaptırmaya gitti.
Cilt bakımını önümüzdeki haftalarda katılacağı NY Fashion Week için de yaptırdığını söyleyen Canseven, bakımdan sonra yüzünde oluşan kızarıklıklardan ve sivilcelerden utanınca düğün röportajını kısa kesmek istedi.
Tabii sempatik ve yakışıklı ünlümüz düğünün en eğlenen isimlerinden biri olmayı da ihmal etmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın