Gece Gezmesine Çıkan Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek Kız Arkadaşıyla Görüntülenince Sinirlerine Hakim Olamadı!
Gece Gezmesine Çıkan Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek Kız Arkadaşıyla Görüntülenince Sinirlerine Hakim Olamadı!
Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek, aynı günün akşamında kız arkadaşı ile görüntülendi. Faruk Çiçek, kameraları görünce sinirlerine hakim olamadı!
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Hatırlarsanız Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmiş daha sonra Nihal Candan'ın cezaevinde psikolojisinin kötü gittiği ve 37 kiloya kadar düştüğü yönünde haberler gündeme gelerek Candan, tahliye edilmişti.
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Nihal Candan, tutuklandıktan sonra iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmış ve eşinin Candan'ı cezaevindeyken hiç arayıp sormadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Hatta tutukluluk sürecinde Çiçek'in, Candan'a ve ailesine destek olmadığı öne sürüldükten sonra ikilinin Nihal Candan cezaevindeyken yine sessiz sedasız boşandığı söylenmişti.
Dün Nihal Candan, kıza kardeşi ile birlikte 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla dün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Candan'ın eşi olduğu iddia edilen Mehmet Faruk Çiçek ise kız arkadaşı ile gece gezmesinde görüntülendi. Kameraları gördükten sonra sinirlerine hakim olamayan Çiçek'in kameramanlara "Kardeşim beni çekmeyin" çıkışı da dikkatlerden kaçmadı.
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Çiçek, kameramanların sorularını yanıtsız bırakırken yanındaki bayanın sadece normal arkadaşı olduğunu iddia ederek arabasına yöneldi!
İşte o anlar 👇🏻
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