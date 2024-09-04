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Acun Ilıcalı'yı Düğün Gününde Yalnız Bırakmayan Hülya Avşar, Yeni Gelin Çağla Altunkaya'yı Övmelere Doyamadı!

Acun Ilıcalı'yı Düğün Gününde Yalnız Bırakmayan Hülya Avşar, Yeni Gelin Çağla Altunkaya'yı Övmelere Doyamadı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 21:43

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen yılın düğününe ünlüler akın etti desek yeri! Acun Ilıcalı'yı düğün gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu. Avşar, yeni gelin Altunkaya'yı övmelere doyamadı.

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Biliyorsunuz ki geçtiğimiz saatlerde yılın düğünü gerçekleşti ve yaklaşık dört yıldır beraber olan Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı dünyaevine girdi!

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz saatlerde yılın düğünü gerçekleşti ve yaklaşık dört yıldır beraber olan Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı dünyaevine girdi!

Hatta çiftin düğün mekanına sürat teknesiyle girişi de çok konuşuldu! Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Birbirlerine "Sonsuza dek evet!" diyen ünlü çiftimizin düğününde sosyal medya yasağı olsa da birkaç görüntü şimdiden sosyal medyaya düştü bile! Özellikle de Altunkaya'nın gelinliği şimdiden tam not almayı başardı.

Birbirlerine "Sonsuza dek evet!" diyen ünlü çiftimizin düğününde sosyal medya yasağı olsa da birkaç görüntü şimdiden sosyal medyaya düştü bile! Özellikle de Altunkaya'nın gelinliği şimdiden tam not almayı başardı.

Altunkaya'nın gelinliğinin detaylarından da burada bahsetmiştik 👇🏻

Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin düğününe ünlüler akın ederken Ilıcalı'yı özel gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu!

Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin düğününe ünlüler akın ederken Ilıcalı'yı özel gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu!

İkili adına çok mutlu olduğunu belirten Hülya Avşar'ın yeni gelin Çağla Altunkaya'yı övmelere doyamadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

İkili adına çok mutlu olduğunu belirten Hülya Avşar'ın yeni gelin Çağla Altunkaya'yı övmelere doyamadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar 👇🏻

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