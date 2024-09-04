Acun Ilıcalı'yı Düğün Gününde Yalnız Bırakmayan Hülya Avşar, Yeni Gelin Çağla Altunkaya'yı Övmelere Doyamadı!

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen yılın düğününe ünlüler akın etti desek yeri! Acun Ilıcalı'yı düğün gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu. Avşar, yeni gelin Altunkaya'yı övmelere doyamadı.