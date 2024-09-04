Acun Ilıcalı'yı Düğün Gününde Yalnız Bırakmayan Hülya Avşar, Yeni Gelin Çağla Altunkaya'yı Övmelere Doyamadı!
Acun Ilıcalı'yı Düğün Gününde Yalnız Bırakmayan Hülya Avşar, Yeni Gelin Çağla Altunkaya'yı Övmelere Doyamadı!
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen yılın düğününe ünlüler akın etti desek yeri! Acun Ilıcalı'yı düğün gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu. Avşar, yeni gelin Altunkaya'yı övmelere doyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki geçtiğimiz saatlerde yılın düğünü gerçekleşti ve yaklaşık dört yıldır beraber olan Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı dünyaevine girdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirlerine "Sonsuza dek evet!" diyen ünlü çiftimizin düğününde sosyal medya yasağı olsa da birkaç görüntü şimdiden sosyal medyaya düştü bile! Özellikle de Altunkaya'nın gelinliği şimdiden tam not almayı başardı.
Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin düğününe ünlüler akın ederken Ilıcalı'yı özel gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu!
İkili adına çok mutlu olduğunu belirten Hülya Avşar'ın yeni gelin Çağla Altunkaya'yı övmelere doyamadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın