Hülya Avşar'ın Banu Alkan'ı Kilosundan Vurup Yerin Dibine Sokmaya Çalıştığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Hülya Avşar'ın Banu Alkan'ı Kilosundan Vurup Yerin Dibine Sokmaya Çalıştığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Son dönemde 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programında konuklarına yönelttiği sorular ile gündeme gelen Hülya Avşar'ın yıllar önce Banu Alkan'ı kilosundan vurarak yerin dibine sokmaya çalıştığı anlar yeniden gündem oldu!
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Gerek yıllara meydan okuyan güzelliği gerek sosyal medya açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programında konuklarına yönelttiği sorular ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Bazen konuklarını zor sorularıyla terleten, bazen de kırdığı potlarla olay olan Avşar'ın her programı sosyal medyada çok konuşuluyor!
Son olarak Meryem Uzerli'ye "Neden evlenmediler seninle?" diye sorup daha sonra da kırdığı potu fark ederek durumu toparlamaya çalıştığı anlar ile gündeme gelen Avşar, bu kez de yıllar önceki bir görüntüsü ile gündeme geldi.
Yıllar önce katıldığı bir programda Banu Alkan ile karşı karşıya gelen Avşar, önce "Herkes makyaj güzeli sanıyor ama güzelsin, bir de göbeğini eritsen yeter" sözleriyle dikkat çekerken...
Daha sonra da Avşar'ın "90-60-90 değilsin Banu, ben bile değilim. Senin karpuz göbeği olmuş biraz" açıklamaları yeniden gündem oldu!
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Banu Alkan, Avşar'ın açıklamaları karşısında sessiz kalmasa da Avşar'ın Alkan'ı kilosundan vurup yermeye çalıştığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından 'kıskançlık' olarak yorumlandı.
İşte o anlar 👇🏻
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