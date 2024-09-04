Acil Aranıyor! Bebek Bekledikleri İddia Edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Düğün İçin Mekan Arayışına Girdi!
Acil Aranıyor! Bebek Bekledikleri İddia Edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Düğün İçin Mekan Arayışına Girdi!
Geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ani bir kararla evlenmeye karar veren ünlü çift bu kez de acil olarak düğün mekanı arıyor!
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2022 yılının Temmuz ayında sevgilisi ve aynı zamanda meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte bir konser etkinliğine katılarak aşkını ilan eden Pınar Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Hatırlarsanız ilişkileriyle ilgili her detay çok konuşulan ve paylaştıkları her fotoğraf olay olan Deniz ve Yıldırım çiftinin bebek beklediği iddası geçtiğimiz günlerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hatta çiftin eylül ayında nikah masasına oturma nedeninin de Pınar Deniz'in bebek beklemesi olduğu iddia edilmişti!
Daha önce oldukça görkemli bir düğünle dünyaevine giren Kaan Yıldırım'ın bu kez sade bir düğün istediği konuşulurken ünlü çiftin son dakika aldığı evlilik kararı nedeniyle mekan bulmakta zorlandıkları da konuşuluyor!
Yaz bitmeden evlilik kervanına yetişen çiftimiz bakalım kendilerine düğün mekanı bulabilecek mi? Merakla bekliyoruz!
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