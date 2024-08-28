Eşinin Eski Eşine "Kocanı Aldım" Dediği İçin Yargılanan Ünlü İş İnsanı Burcu Tandoğan'ın 6 Yıl Hapsi İstendi!
Eşinin Eski Eşine "Kocanı Aldım" Dediği İçin Yargılanan Ünlü İş İnsanı Burcu Tandoğan'ın 6 Yıl Hapsi İstendi!
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre 'Kocanı aldım' diyerek eşinin eski eşine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Burcu Tandoğan'ın davasında ünlü iş kadının 6 yıl hapsi istendi.
Kaynak: SABAH
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2020 yılında Ayça Kerimoğlu'ndan boşanan bir turizm şirketinin CEO'su Bertan Aner, daha sonra evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile nikah masasına oturmuştu.
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Burcu Tandoğan Aner, Ayça Kerimoğlu'na, "Kocanı aldım. Ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın" gibi mesajlar gönderdikten sonra ünlü iş insanının evine de girmeye çalıştı.
Daha sonra ise "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "Kadına karşı tehdit" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" gibi suçlarından Tandoğan'a 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Tandoğan, Kerimoğlu'nun kendi iş yerine gelip izinsiz şekilde içeri girdikten sonra hakaret ettiğini ifade ederken, suça konu olan mesajların kendi numarasından gönderilmediğini de açıklayarak gerçekliğinin şüpheli olduğunu belirtti.
Kerimoğlu ise Tandoğan'ın boşanma sürecinde kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyleyerek kendisine ve çocuğuna zarar verilmekle tehdit edildiğini açıkladı. Kerimoğlu aynı zamanda "Baba-oğul görüşmelerinde onları takip edip bir bahane ile yanlarına gitti, arbede çıkardı" açıklamalarında bulundu.
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Kerimoğlu, davaya konu olan mesajları aldıktan sonra Tandoğan'ı engellemesine rağmen farklı numaralardan "Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahaha" gibi mesajlar almaya devam ettiğini de belirtti.
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