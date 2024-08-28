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Aile Kaosu Bitmiyor: Deniz Ailesinin Gelini Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesini Evden Attığı İddia Edildi!

Aile Kaosu Bitmiyor: Deniz Ailesinin Gelini Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesini Evden Attığı İddia Edildi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 11:55

Abisi Ercan Deniz'le tartıştıktan sonra tüm ailesine rest çeken Özcan Deniz, bomba gibi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın da dahil olduğu tartışmada bu kez de Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden çıkardığı iddia edildi.

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Biliyorsunuz ki son birkaç gündür gündemimizde Özcan Deniz'in bir süredir menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le yaşadığı atışmalar ve ailesine çektiği rest var.

Biliyorsunuz ki son birkaç gündür gündemimizde Özcan Deniz'in bir süredir menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le yaşadığı atışmalar ve ailesine çektiği rest var.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Neredeyse tüm ailenin birbirine girdiği bu aile kaosunda son olarak Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'in tüm topu gelin Samar Dadgar'a atması, Deniz'in ise Yurda Gürler'i üstü kapalı tehdit ettiği açıklamalar gündeme gelmişti.

Neredeyse tüm ailenin birbirine girdiği bu aile kaosunda son olarak Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'in tüm topu gelin Samar Dadgar'a atması, Deniz'in ise Yurda Gürler'i üstü kapalı tehdit ettiği açıklamalar gündeme gelmişti.

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Aile tartışmasında yaşanan son gelişmelerde ise yine top Deniz ailesinin gelini Samar Dadgar'a atıldı desek yeri!

Aile tartışmasında yaşanan son gelişmelerde ise yine top Deniz ailesinin gelini Samar Dadgar'a atıldı desek yeri!

Geçtiğimiz saatlerde Beyaz Magazin'e konuk olarak Ercan Deniz'in yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bilal Özbilge, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden atarak eve kendi ailesini yerleştirdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz saatlerde Beyaz Magazin'e konuk olarak Ercan Deniz'in yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bilal Özbilge, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden atarak eve kendi ailesini yerleştirdiğini iddia etti.

"İran'dan gelen 9 kişilik aile şu an o evde yaşıyor." diyen Özbilge, Deniz'in annesinin bu olaya bulaşmak istemediğini ve en küçük kız kardeşin şu an hastanede ölümle pençeleştiğini de açıkladı.

"İran'dan gelen 9 kişilik aile şu an o evde yaşıyor." diyen Özbilge, Deniz'in annesinin bu olaya bulaşmak istemediğini ve en küçük kız kardeşin şu an hastanede ölümle pençeleştiğini de açıkladı.
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Bakalım Özcan Deniz'den bu iddialar hakkında açıklama gelecek mi? Siz Bilal Özbilge'nin iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bakalım Özcan Deniz'den bu iddialar hakkında açıklama gelecek mi? Siz Bilal Özbilge'nin iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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