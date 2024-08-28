Aile Kaosu Bitmiyor: Deniz Ailesinin Gelini Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesini Evden Attığı İddia Edildi!
Aile Kaosu Bitmiyor: Deniz Ailesinin Gelini Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesini Evden Attığı İddia Edildi!
Abisi Ercan Deniz'le tartıştıktan sonra tüm ailesine rest çeken Özcan Deniz, bomba gibi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın da dahil olduğu tartışmada bu kez de Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden çıkardığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki son birkaç gündür gündemimizde Özcan Deniz'in bir süredir menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le yaşadığı atışmalar ve ailesine çektiği rest var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neredeyse tüm ailenin birbirine girdiği bu aile kaosunda son olarak Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'in tüm topu gelin Samar Dadgar'a atması, Deniz'in ise Yurda Gürler'i üstü kapalı tehdit ettiği açıklamalar gündeme gelmişti.
Aile tartışmasında yaşanan son gelişmelerde ise yine top Deniz ailesinin gelini Samar Dadgar'a atıldı desek yeri!
Geçtiğimiz saatlerde Beyaz Magazin'e konuk olarak Ercan Deniz'in yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bilal Özbilge, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden atarak eve kendi ailesini yerleştirdiğini iddia etti.
"İran'dan gelen 9 kişilik aile şu an o evde yaşıyor." diyen Özbilge, Deniz'in annesinin bu olaya bulaşmak istemediğini ve en küçük kız kardeşin şu an hastanede ölümle pençeleştiğini de açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım Özcan Deniz'den bu iddialar hakkında açıklama gelecek mi? Siz Bilal Özbilge'nin iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
onedio senin filtreni .......
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.