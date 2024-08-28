Aile Kaosu Bitmiyor: Deniz Ailesinin Gelini Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in Annesini Evden Attığı İddia Edildi!

Abisi Ercan Deniz'le tartıştıktan sonra tüm ailesine rest çeken Özcan Deniz, bomba gibi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın da dahil olduğu tartışmada bu kez de Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden çıkardığı iddia edildi.