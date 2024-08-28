Seda Sayan Cümleleriyle Kendini Öven Berfu Yenenler'i Eşi Eser'in Donuk Bakışlarla İzlemesi Dile Düştü!
Seda Sayan Cümleleriyle Kendini Öven Berfu Yenenler'i Eşi Eser'in Donuk Bakışlarla İzlemesi Dile Düştü!
Seda Sayan'ın ikonik cümleleri ile kendini övmelere doyamayan Berfu Yenenler'i donuk bakışlarla izleyen Eser Yenenler, sosyal medya kullanıcılarının duygularına tercüman oldu!
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Son dönemde "Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" programı ile çok konuşulan ve Miss Turkey üçüncülüğü ile öne çıkan Berfu Yenenler'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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2019 yılında Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Ünlü isim özellikle de eşi Eser Yenenler ile ürettiği içeriklerle de çok konuşuluyor, bazen çok sevilen Yenenler bazen de eleştiri yağmuruna tutulmaktan kaçamıyor!
Bu kez de Seda Sayan'ın akıllara kazınan "Çok güzelim, çok." cümlelerini canlandıran Berfu Yenenler, 'Kendimi Överken Ben' başlığıyla paylaştığı içerikle gündeme geldi.
Eşi kendini övmelere doyamazken Eser Yenenler'in bu anları donuk bakışlarla izlemesi ise sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Gelin, ikilinin o anlarına kim ne demiş birlikte bakalım.
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