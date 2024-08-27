Pınar Altuğ'dan Kendisine 'Barınaktan Sahiplen' Dersi Vermeye Çalışan Takipçisine Tokat Niteliğinde Cevap!
Pınar Altuğ'dan Kendisine 'Barınaktan Sahiplen' Dersi Vermeye Çalışan Takipçisine Tokat Niteliğinde Cevap!
Pınar Altuğ, Instagram hesabından köpeklerini paylaştığı postun altına bir takipçisinin yazdığı 'barınaktan sahiplen' temalı yorumuna paragraf dolusu yanıt verdi.
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Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Yağmur Atacan'la yaklaşık 16 yıldır evli olan ünlü oyuncu bazen özel hayatı ve açıklamaları ile eleştiri toplasa da yeri geldiğinde lafı gediğine koymaktan da hiç çekinmiyor.
Ünlü isim, özellikle de sosyal medya paylaşımlarının altına gelen yorumlara verdiği cevaplar ile meşhur biliyorsunuz ki!
Geçtiğimiz saatlerde tüm evcil hayvanlarını bir postta toplayarak Dünya Köpekler Günü'nü kutlayan Pınar Altuğ'a bir takipçisi 'barınaktan sahiplen' dersi vermeye kalkınca Altuğ'dan tokat gibi yanıt da gecikmedi!
Gelin önce takipçinin yorumuna bakalım 👇🏻
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Şimdi de Pınar Altuğ'un cevabına 👇🏻
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