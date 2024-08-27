Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun Soyadını Hesabından Silemeyince Çareyi Hesabını Kapatmakta Buldu!
Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun Soyadını Hesabından Silemeyince Çareyi Hesabını Kapatmakta Buldu!
İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kumarki geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırmış ardından ocak ayında ikili, ilişkiye bir şans daha tanımıştı. Çiftin evliliğini verdikleri ikinci şans da kurtaramayarak yeniden yollarını ayırmışlardı. Kumarki, Instagram hesabından Hacıoğlu'nun soyadını kaldıramayınca çareyi hesabını kapatmakta buldu!
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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin başrolü olan ve yer aldığı yapımlarla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Hatırlarsanız İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2020 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmışlardı.
İkili ihanet iddiası ardından boşandıktan sonra İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile birliktelikler yaşasa da geçtiğimiz ocak ayında yeniden Duygu Kumarki ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerini dudak dudağa verdikleri poz ile ilan eden çiftimizin aşkı ne yazık ki yine çok uzun sürmedi ve kısa bir süre sonra Duygu Kumarki, yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu.
Kumarki bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Hacıoğlu'nun soyadını Instagram hesabından bir türlü silemediğini açıklayan Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu!
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