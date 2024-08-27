Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun Soyadını Hesabından Silemeyince Çareyi Hesabını Kapatmakta Buldu!

İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kumarki geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırmış ardından ocak ayında ikili, ilişkiye bir şans daha tanımıştı. Çiftin evliliğini verdikleri ikinci şans da kurtaramayarak yeniden yollarını ayırmışlardı. Kumarki, Instagram hesabından Hacıoğlu'nun soyadını kaldıramayınca çareyi hesabını kapatmakta buldu!