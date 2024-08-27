Ortalık Fena Karıştı: "Akşamı Bekle" Diyen Özcan Deniz Kardeşi Yurda Güler'e Bir Şans Daha Vermeyi Tercih Etti

Abisi Ercan Deniz'le birbirlerine girdikten sonra tüm aileye rest çeken Özcan Deniz, zehir zemberek sözleriyle gündeme gelmişti. Aile tartışmasında son olarak Yurda Güler'in paylaşımları dikkat çekerken bu kez de Özcan Deniz, kız kardeşini üstü kapalı tehdit etti.