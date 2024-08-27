Ortalık Fena Karıştı: "Akşamı Bekle" Diyen Özcan Deniz Kardeşi Yurda Güler'e Bir Şans Daha Vermeyi Tercih Etti
Ortalık Fena Karıştı: "Akşamı Bekle" Diyen Özcan Deniz Kardeşi Yurda Güler'e Bir Şans Daha Vermeyi Tercih Etti
Abisi Ercan Deniz'le birbirlerine girdikten sonra tüm aileye rest çeken Özcan Deniz, zehir zemberek sözleriyle gündeme gelmişti. Aile tartışmasında son olarak Yurda Güler'in paylaşımları dikkat çekerken bu kez de Özcan Deniz, kız kardeşini üstü kapalı tehdit etti.
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" karakterine hayat veren Özcan Deniz, bir süredir menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le yaşadığı atışmalar ile gündeme geliyordu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde abisi ile yollarını ayıran Özcan Deniz'in alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamadığı için kendi ekibiyle yoluna devam edeceği iddia edilmişti.
Deniz'in kararından sonra ise Ercan Deniz, Müge Anlı'nın “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir." sözlerinin yer aldığı manidar bir video paylaşmıştı.
Tartışmanın burada bitmeyeceği zaten belliydi. Özcan Deniz'in açıklamalarından sonra sessizliğini bozan ilk isim Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler oldu!
Gürler, aile içinde yaşanan tüm sıkıntılardan dolayı İranlı gelinlerini sorumlu tutarak topu Samar Dadgar'a attı!
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Eşine söylenenlerin ardından Özcan Deniz'in tek paylaşımı ise "Evet Yurda Hanım, akşamı bekle birtanem" olmuştu hatırlarsanız. Bekledik, bekledik, bekledik...
Sanırım boşa bekledik çünkü Özcan Deniz durdurulduğunu açıklayarak yine bazı iddialarda bulundu ve geçtiğimiz saatlerde kız kardeşi Yurda Gürler'i üstü kapalı tehdit etmekle yetindi! İşte Özcan Deniz'in son paylaşımı 👇🏻
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