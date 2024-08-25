Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Teoman'dan "Suriyelilerden Rahatsız Olanların Hepsi İngiltere'ye Gitmek İstiyor" Açıklaması!

Teoman'dan "Suriyelilerden Rahatsız Olanların Hepsi İngiltere'ye Gitmek İstiyor" Açıklaması!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 01:15

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Teoman, bu kez de T24'e yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

KAYNAK: T24

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi olan Teoman, yıllardır herkesin diline pelesenk olan şarkılarının yanı sıra havalı ve umursamaz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi olan Teoman, yıllardır herkesin diline pelesenk olan şarkılarının yanı sıra havalı ve umursamaz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Teoman, başarılı kariyerinin yanı sıra kimi zaman esprileri kimi zaman ilginç tarzı kimi zaman da beyin yakan açıklamaları ile gündeme geliyor.

Teoman, başarılı kariyerinin yanı sıra kimi zaman esprileri kimi zaman ilginç tarzı kimi zaman da beyin yakan açıklamaları ile gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı bu kez de T24'e yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu için “Geleceğin tek başkan adayı” açıklamasında bulunan Teoman, bunu bir temenni olarak değil sosyoloji mezunu olarak söylediğini de ifade etti.

Ünlü şarkıcı bu kez de T24'e yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu için “Geleceğin tek başkan adayı” açıklamasında bulunan Teoman, bunu bir temenni olarak değil sosyoloji mezunu olarak söylediğini de ifade etti.

Ünlü şarkıcı Cansu Çamlıbel'in "Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden beri iftardan 15 Temmuz’a kadar pek çok vesileyle sanatçılar huzura davet ediliyor. O kutlama ya da anma ne ise o günün temasına uygun olarak Erdoğan çiftiyle fotoğrafa giren sanatçılar aslında tarafını seçmiş oluyor. Bu kişilerin arasında Orhan Gencebay’dan Bülent Ersoy’a pek çok isim var. Gerçi bir rockçı yok sanırım. Sana hiçbir davet geldi mi Beştepe’den?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

Ünlü şarkıcı Cansu Çamlıbel'in "Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden beri iftardan 15 Temmuz’a kadar pek çok vesileyle sanatçılar huzura davet ediliyor. O kutlama ya da anma ne ise o günün temasına uygun olarak Erdoğan çiftiyle fotoğrafa giren sanatçılar aslında tarafını seçmiş oluyor. Bu kişilerin arasında Orhan Gencebay’dan Bülent Ersoy’a pek çok isim var. Gerçi bir rockçı yok sanırım. Sana hiçbir davet geldi mi Beştepe’den?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

'Gelmedi ama gelse giderim. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı kim olursa olsun beni bir yere davet ederse, giderim. Ama ben hiçbir zaman siyasette hiçbir yerin adamı olmayacağım. Ben daha evvel cumartesi kahvaltılarına çağrıldım Kürt açılımı devam ederken. O tabii başka bir şeydi. Ben başörtüsü meselesinde de Kürt sorununda da fikirlerimi her zaman söylemiş biriyim zaten. O toplantıya da çağrıldığım için ve Kürt açılımını desteklediğim için gittim.'

Teoman, 'İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi' konusunda ise şu yorumlarda bulundu:

Teoman, 'İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi' konusunda ise şu yorumlarda bulundu:

'Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
36
20
3
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın