Teoman'dan "Suriyelilerden Rahatsız Olanların Hepsi İngiltere'ye Gitmek İstiyor" Açıklaması!
Teoman'dan "Suriyelilerden Rahatsız Olanların Hepsi İngiltere'ye Gitmek İstiyor" Açıklaması!
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Türk rock müziğinin de efsane isimlerinden bir tanesi olan Teoman, yıllardır herkesin diline pelesenk olan şarkılarının yanı sıra havalı ve umursamaz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
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Teoman, başarılı kariyerinin yanı sıra kimi zaman esprileri kimi zaman ilginç tarzı kimi zaman da beyin yakan açıklamaları ile gündeme geliyor.
Ünlü şarkıcı bu kez de T24'e yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu için “Geleceğin tek başkan adayı” açıklamasında bulunan Teoman, bunu bir temenni olarak değil sosyoloji mezunu olarak söylediğini de ifade etti.
Ünlü şarkıcı Cansu Çamlıbel'in "Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden beri iftardan 15 Temmuz’a kadar pek çok vesileyle sanatçılar huzura davet ediliyor. O kutlama ya da anma ne ise o günün temasına uygun olarak Erdoğan çiftiyle fotoğrafa giren sanatçılar aslında tarafını seçmiş oluyor. Bu kişilerin arasında Orhan Gencebay’dan Bülent Ersoy’a pek çok isim var. Gerçi bir rockçı yok sanırım. Sana hiçbir davet geldi mi Beştepe’den?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
Teoman, 'İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi' konusunda ise şu yorumlarda bulundu:
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